Володин пригрозил иноагентам, живущим за рубежом

Новый законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает арест имущества и усиление административной ответственности для иноагентов и уехавших из России граждан за правонарушения против интересов страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. <...> Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации.», — написал Володин в своем telegram-канале.
Предлагается ввести возможность привлекать к ответственности по всем видам административных статей лиц, совершивших за пределами Российской Федерации правонарушения, направленные против ее интересов. К таким правонарушениям относятся пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооруженных сил РФ, распространение фейков и нарушение обязанностей владельцев социальных сетей. Для обеспечения выполнения судебных решений планируется вводить арест имущества нарушителей.
Ранее, в апреле 2025 года, был принят закон, позволяющий проводить судебные разбирательства без участия подсудимого по 20 уголовным статьям в отношении иноагентов и тех, кто покинул страну, за противоправные действия из-за рубежа. Новый законопроект расширяет ответственность, охватывая все виды административных правонарушений.
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