В России появилось 16 новых миллионеров благодаря лотерее

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В ходе розыгрыша лотереи «Мечталлион» 11 мая в РФ стало на 16 миллионеров больше
В ходе розыгрыша лотереи «Мечталлион» 11 мая в РФ стало на 16 миллионеров больше Фото:

Праздничный тираж лотереи «Мечталлион», посвященный Дню Победы, сделал миллионерами 16 россиян, а общая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Удача заглянула в каждый уголок страны — сразу 16 человек стали мечталлионерами, выиграв по 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении telegram-канала «Национально лотереи». В их число входят проживающие в Костромской, Тверской, Иркутской и Ульяновской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, а также в Москве и Московской области. Кроме того, среди участников присутствуют лица, оформившие билеты через интернет.

Общая сумма выигрышей составила 114 567 460 рублей, а выигрышными оказались 829 427 билетов. Изначально призовой фонд тиража оценивался в более чем 80 миллионов рублей, но фактические выплаты значительно превысили эту сумму.

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Праздничный тираж лотереи «Мечталлион», посвященный Дню Победы, сделал миллионерами 16 россиян, а общая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». «Удача заглянула в каждый уголок страны — сразу 16 человек стали мечталлионерами, выиграв по 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении telegram-канала «Национально лотереи». В их число входят проживающие в Костромской, Тверской, Иркутской и Ульяновской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, а также в Москве и Московской области. Кроме того, среди участников присутствуют лица, оформившие билеты через интернет. Общая сумма выигрышей составила 114 567 460 рублей, а выигрышными оказались 829 427 билетов. Изначально призовой фонд тиража оценивался в более чем 80 миллионов рублей, но фактические выплаты значительно превысили эту сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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