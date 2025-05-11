В России появилось 16 новых миллионеров благодаря лотерее

Праздничный тираж лотереи «Мечталлион», посвященный Дню Победы, сделал миллионерами 16 россиян, а общая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Удача заглянула в каждый уголок страны — сразу 16 человек стали мечталлионерами, выиграв по 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении telegram-канала «Национально лотереи». В их число входят проживающие в Костромской, Тверской, Иркутской и Ульяновской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, а также в Москве и Московской области. Кроме того, среди участников присутствуют лица, оформившие билеты через интернет.
Общая сумма выигрышей составила 114 567 460 рублей, а выигрышными оказались 829 427 билетов. Изначально призовой фонд тиража оценивался в более чем 80 миллионов рублей, но фактические выплаты значительно превысили эту сумму.
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