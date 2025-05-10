Директора челябинского лицея наказали за поножовщину с участием шестиклассницы

Директора лицея на Северо-Западе Челябинска, где в январе шестиклассница пырнула ножом соседа по парте, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Директор лицея и два педагога понесли дисциплинарное наказание из-за инцидента с нападением ученицы на одноклассника. Руководителя учебного заведения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а преподавателям объявили замечания за халатность», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ЧП произошло в январе, когда шестиклассница во время урока нанесла мальчику удар ножом в бедро. По данным надзорного ведомства, учитель, находившийся в классе, не заметила конфликта. Позже другой педагог, обнаружив рану у подростка, ограничился поверхностным осмотром, не вызвав ни полицию, ни скорую помощь.
В прокуратуре также отметили, что предпосылкой нападения могла стать травля девочки со стороны сверстников. Дело стало поводом для проверки соблюдения мер безопасности в учебном учреждении. Нападавшая же объяснила, что одноклассник обидел ее подругу.
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