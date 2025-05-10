10 мая 2025
09 мая 2025

Житель Ямала стал миллионером в лотерее, посвященной Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Розыгрыш был посвящен 80-летию Великой Победы
Розыгрыш был посвящен 80-летию Великой Победы Фото:

Житель ЯНАО в розыгрыше лотереи «Мечталлион» посвященному Дню Победы, выиграл один миллион рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU.

«В России сегодня появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража лотереи „Мечталлион“, который был посвящен Дню Победы. Участники выиграли по 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». В числе победных оказался и билет, купленный в Ямало-Ненецком автономном округе.

Розыгрыш состоялся 11 мая. Общая сумма, разыгранная среди участников, составила более 114 миллионов рублей.

Ранее жители ЯНАО уже становились обладателями крупных выигрышей в лотереях. В апреле 2025 года житель округа выиграл более 2,3 млн рублей в тираже «Рапидо Драйв», а до этого домохозяйка из Салехарда получила пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир».

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Житель ЯНАО в розыгрыше лотереи «Мечталлион» посвященному Дню Победы, выиграл один миллион рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU. «В России сегодня появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража лотереи „Мечталлион“, который был посвящен Дню Победы. Участники выиграли по 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». В числе победных оказался и билет, купленный в Ямало-Ненецком автономном округе. Розыгрыш состоялся 11 мая. Общая сумма, разыгранная среди участников, составила более 114 миллионов рублей. Ранее жители ЯНАО уже становились обладателями крупных выигрышей в лотереях. В апреле 2025 года житель округа выиграл более 2,3 млн рублей в тираже «Рапидо Драйв», а до этого домохозяйка из Салехарда получила пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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