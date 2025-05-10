Житель Ямала стал миллионером в лотерее, посвященной Дню Победы

Житель ЯНАО в розыгрыше лотереи «Мечталлион» посвященному Дню Победы, выиграл один миллион рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU.
«В России сегодня появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража лотереи „Мечталлион“, который был посвящен Дню Победы. Участники выиграли по 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». В числе победных оказался и билет, купленный в Ямало-Ненецком автономном округе.
Розыгрыш состоялся 11 мая. Общая сумма, разыгранная среди участников, составила более 114 миллионов рублей.
Ранее жители ЯНАО уже становились обладателями крупных выигрышей в лотереях. В апреле 2025 года житель округа выиграл более 2,3 млн рублей в тираже «Рапидо Драйв», а до этого домохозяйка из Салехарда получила пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир».
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