10 мая 2025
09 мая 2025

В Курганской области кафе с гостиницей, сауной и автосервисом продают по цене элитной иномарки. Скрин

В Курганской области придорожное кафе с гостиницей меняют на автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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В комплекс входят кафе, гостиница, сауна и автосервис
В комплекс входят кафе, гостиница, сауна и автосервис Фото:

В Белозерском округе Курганской области выставлен на продажу придорожный комплекс, включающий в себя гостиницу, кафе, автосервис и сауну. Хозяин избавляется от недвижимости, которой владел 17 лет, в связи с переездом в другой регион и рассматривает вариант обмена на автомобиль. Объявление размещено на популярном сайте.

«Продаю дeйcтвующий дoходный бизнес: гостиницa, кафе и автосервис по 500 квадратных метров. Саунa, бoльшaя cтoянкa для грузовиков 1,5 га земли. Koмплекc рacполoжен на 14 километре траcсы Kуpган — Tюмень. Причина продажи: переезд в другой регион. Цена 35 миллионов рублей. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указал автор объявления.

Около полутора лет назад этот придорожный комплекс уже был выставлен на продажу почти вдвое дороже. В начале 2024 года его продавали за 50 миллионов рублей. За 35 миллионов можно купить элитную иномарку, например, Bentley или Porsche. В Москве таких денег хватит на однокомнатную квартиру либо на более просторную недвижимость подальше от центра столицы.

Кафе с ремонтом состоит из трех залов
Кафе с ремонтом состоит из трех залов
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В Белозерском округе Курганской области выставлен на продажу придорожный комплекс, включающий в себя гостиницу, кафе, автосервис и сауну. Хозяин избавляется от недвижимости, которой владел 17 лет, в связи с переездом в другой регион и рассматривает вариант обмена на автомобиль. Объявление размещено на популярном сайте. «Продаю дeйcтвующий дoходный бизнес: гостиницa, кафе и автосервис по 500 квадратных метров. Саунa, бoльшaя cтoянкa для грузовиков 1,5 га земли. Koмплекc рacполoжен на 14 километре траcсы Kуpган — Tюмень. Причина продажи: переезд в другой регион. Цена 35 миллионов рублей. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указал автор объявления. Около полутора лет назад этот придорожный комплекс уже был выставлен на продажу почти вдвое дороже. В начале 2024 года его продавали за 50 миллионов рублей. За 35 миллионов можно купить элитную иномарку, например, Bentley или Porsche. В Москве таких денег хватит на однокомнатную квартиру либо на более просторную недвижимость подальше от центра столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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