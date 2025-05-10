10 мая 2025
09 мая 2025

В ХМАО задержали подростка, стрелявшего по окнам многоквартирного дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники полиции уже выписали подростку административный штраф
Сотрудники полиции уже выписали подростку административный штраф Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции установили личность и задержали юношу, который накануне вместе с приятелями ломился в подъезд дома на Чапаева, а затем начал стрелять по окнам дома из пистолета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД округа, оружие было игрушечным.

«Установлена личность несовершеннолетнего — житель Нижневартовска 2008 года рождения. Пистолет игрушечный», — сообщили в ведомстве URA.RU.

В отношении юного нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также правоохранителям предстоит дать оценку действиям его родителей и остальным подросткам, принимавшим участие в инциденте.

Информация о произошедшем появилась в соцсети. Все произошло вечером 10 мая, когда группа подростков пыталась проникнуть в подъезд дома на улице Чапаева, выламывала дверь и стреляла по окнам, что вызвало обеспокоенность жильцов. После обращения очевидцев в полицию была начата проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции установили личность и задержали юношу, который накануне вместе с приятелями ломился в подъезд дома на Чапаева, а затем начал стрелять по окнам дома из пистолета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД округа, оружие было игрушечным. «Установлена личность несовершеннолетнего — житель Нижневартовска 2008 года рождения. Пистолет игрушечный», — сообщили в ведомстве URA.RU. В отношении юного нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также правоохранителям предстоит дать оценку действиям его родителей и остальным подросткам, принимавшим участие в инциденте. Информация о произошедшем появилась в соцсети. Все произошло вечером 10 мая, когда группа подростков пыталась проникнуть в подъезд дома на улице Чапаева, выламывала дверь и стреляла по окнам, что вызвало обеспокоенность жильцов. После обращения очевидцев в полицию была начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...