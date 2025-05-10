В ХМАО задержали подростка, стрелявшего по окнам многоквартирного дома

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции установили личность и задержали юношу, который накануне вместе с приятелями ломился в подъезд дома на Чапаева, а затем начал стрелять по окнам дома из пистолета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД округа, оружие было игрушечным.
«Установлена личность несовершеннолетнего — житель Нижневартовска 2008 года рождения. Пистолет игрушечный», — сообщили в ведомстве URA.RU.
В отношении юного нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также правоохранителям предстоит дать оценку действиям его родителей и остальным подросткам, принимавшим участие в инциденте.
Информация о произошедшем появилась в соцсети. Все произошло вечером 10 мая, когда группа подростков пыталась проникнуть в подъезд дома на улице Чапаева, выламывала дверь и стреляла по окнам, что вызвало обеспокоенность жильцов. После обращения очевидцев в полицию была начата проверка.
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