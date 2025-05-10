«Бил как боксерскую грушу»: в Екатеринбурге избили парня на камеру

В Екатеринбурге на Теплоходном переулке (Новой Сортировке) молодой человек был жестоко избит во время застолья. Мужчина, предположительно пьяный, избил пострадавшего с предельной жестокостью. Инцидент был снят на камеру очевидцами.
«Бил так, будто перед ним не живой человек, а боксерская груша в спортивном зале. Там выпивали алкоголь на квартире, потом избили мальчика, у него все лицо опухло, и сломан нос», — рассказали свидетели telegram-каналу "Злой Екатеринбург". На видео видно, что пострадавший не дает отпор.
После избиения молодого человека срочно доставили в больницу. В комментариях к посту отметили, что возможная причина такой жестокости — парень кого-то изнасиловал.
В полиции уже знаю о произошедшем. "Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №11. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию", — прокомментировали в УМВД по городу Екатеринбург.
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