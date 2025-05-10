10 мая 2025

«Бил как боксерскую грушу»: в Екатеринбурге избили парня на камеру

Молодого парня жестоко избили в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина на видео жестоко избивает молодого человека, тот не сопротивляется
Мужчина на видео жестоко избивает молодого человека, тот не сопротивляется Фото:

В Екатеринбурге на Теплоходном переулке (Новой Сортировке) молодой человек был жестоко избит во время застолья. Мужчина, предположительно пьяный, избил пострадавшего с предельной жестокостью. Инцидент был снят на камеру очевидцами.

«Бил так, будто перед ним не живой человек, а боксерская груша в спортивном зале. Там выпивали алкоголь на квартире, потом избили мальчика, у него все лицо опухло, и сломан нос», — рассказали свидетели telegram-каналу "Злой Екатеринбург". На видео видно, что пострадавший не дает отпор.

После избиения молодого человека срочно доставили в больницу. В комментариях к посту отметили, что возможная причина такой жестокости — парень кого-то изнасиловал.

В полиции уже знаю о произошедшем. "Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №11. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию", — прокомментировали в УМВД по городу Екатеринбург.

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В Екатеринбурге на Теплоходном переулке (Новой Сортировке) молодой человек был жестоко избит во время застолья. Мужчина, предположительно пьяный, избил пострадавшего с предельной жестокостью. Инцидент был снят на камеру очевидцами. «Бил так, будто перед ним не живой человек, а боксерская груша в спортивном зале. Там выпивали алкоголь на квартире, потом избили мальчика, у него все лицо опухло, и сломан нос», — рассказали свидетели telegram-каналу "Злой Екатеринбург". На видео видно, что пострадавший не дает отпор. После избиения молодого человека срочно доставили в больницу. В комментариях к посту отметили, что возможная причина такой жестокости — парень кого-то изнасиловал. В полиции уже знаю о произошедшем. "Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №11. Сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию", — прокомментировали в УМВД по городу Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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