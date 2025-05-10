Бастрыкин требует прекратить транспортную изоляцию челябинских семей с детьми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жителей посёлка Развязка, который находится недалеко от деревни Чурилово под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Поводом стало обращение местной жительницы, которая через электронную приемную СК сообщила о проблеме с транспортной доступностью. Женщина пожаловалась, что несмотря на выделение бюджетных средств в 2023 году, подъездная дорога к её участку и другим территориям многодетных семей до сих пор не обустроена, что делает проезд практически невозможным», — отмечает telegram-канал СКР.
По словам заявительницы, более пяти лет назад она, как льготник, получила земельный участок в посёлке, а в 2020 году построила там дом», — отмечает telegram-канал СКР. Она неоднократно направляла жалобы в различные инстанции, но вопрос остаётся нерешённым.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку. Её результаты, включая доклад о первоначальных выводах, должны быть представлены в центральный аппарат ведомства.
Ранее поселок Развязка остался без воды из-за коммунальной аварии. Чтобы обнаружить повреждения на водопроводной магистрали, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды.
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