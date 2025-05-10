10 мая 2025

Бастрыкин требует прекратить транспортную изоляцию челябинских семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнение поручения взято главой СКР на особый контроль
Исполнение поручения взято главой СКР на особый контроль Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жителей посёлка Развязка, который находится недалеко от деревни Чурилово под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Поводом стало обращение местной жительницы, которая через электронную приемную СК сообщила о проблеме с транспортной доступностью. Женщина пожаловалась, что несмотря на выделение бюджетных средств в 2023 году, подъездная дорога к её участку и другим территориям многодетных семей до сих пор не обустроена, что делает проезд практически невозможным», — отмечает telegram-канал СКР.

По словам заявительницы, более пяти лет назад она, как льготник, получила земельный участок в посёлке, а в 2020 году построила там дом», — отмечает telegram-канал СКР. Она неоднократно направляла жалобы в различные инстанции, но вопрос остаётся нерешённым.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку. Её результаты, включая доклад о первоначальных выводах, должны быть представлены в центральный аппарат ведомства.

Ранее поселок Развязка остался без воды из-за коммунальной аварии. Чтобы обнаружить повреждения на водопроводной магистрали, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жителей посёлка Развязка, который находится недалеко от деревни Чурилово под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Поводом стало обращение местной жительницы, которая через электронную приемную СК сообщила о проблеме с транспортной доступностью. Женщина пожаловалась, что несмотря на выделение бюджетных средств в 2023 году, подъездная дорога к её участку и другим территориям многодетных семей до сих пор не обустроена, что делает проезд практически невозможным», — отмечает telegram-канал СКР. По словам заявительницы, более пяти лет назад она, как льготник, получила земельный участок в посёлке, а в 2020 году построила там дом», — отмечает telegram-канал СКР. Она неоднократно направляла жалобы в различные инстанции, но вопрос остаётся нерешённым. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку. Её результаты, включая доклад о первоначальных выводах, должны быть представлены в центральный аппарат ведомства. Ранее поселок Развязка остался без воды из-за коммунальной аварии. Чтобы обнаружить повреждения на водопроводной магистрали, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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