10 мая 2025
09 мая 2025

В Тюмени водитель, скрываясь от погони, протащил сотрудника полиции по асфальту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ГИБДД остановил нарушителя за тонировку
Сотрудник ГИБДД остановил нарушителя за тонировку Фото:

В Тюмени 9 мая 22 летний водитель попал в поле зрения сотрудников ГИБДД из-за тонировки. Его пригласили в служебное авто для разбирательств, но мужчина решил скрыться. Останавливая нарушителя, инспектор схватился за дверь машины. Водитель сдался не сразу и протащил сотрудника полиции по асфальту несколько метров.

«9 мая 2025 года около 16 часов инспектор ГИБДД остановил на улице Республики в Тюмени автомобиль за тонированные стекла. На неоднократное требование пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства 22-летний водитель отказался и привел автомобиль в движение. Инспектор ГИБДД удерживался рукой за панель двери автомобиля. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе вплоть до момента падения полицейского на проезжую часть», — сообщили подробности произошедшего в СУ СК РФ по Тюменской области.

Правоохранитель обратился к медикам с травмами, а нарушителю грозит уголовный срок за применение насилия к сотруднику полиции. В настоящее время водителю предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

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В Тюмени 9 мая 22 летний водитель попал в поле зрения сотрудников ГИБДД из-за тонировки. Его пригласили в служебное авто для разбирательств, но мужчина решил скрыться. Останавливая нарушителя, инспектор схватился за дверь машины. Водитель сдался не сразу и протащил сотрудника полиции по асфальту несколько метров. «9 мая 2025 года около 16 часов инспектор ГИБДД остановил на улице Республики в Тюмени автомобиль за тонированные стекла. На неоднократное требование пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства 22-летний водитель отказался и привел автомобиль в движение. Инспектор ГИБДД удерживался рукой за панель двери автомобиля. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе вплоть до момента падения полицейского на проезжую часть», — сообщили подробности произошедшего в СУ СК РФ по Тюменской области. Правоохранитель обратился к медикам с травмами, а нарушителю грозит уголовный срок за применение насилия к сотруднику полиции. В настоящее время водителю предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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