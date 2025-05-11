ВСУ атаковали гражданскую машину в Курской области, ранен пятилетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маленький ребенок пострадал в результате удара ВСУ по Курской области
Маленький ребенок пострадал в результате удара ВСУ по Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Хомутовка Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранив 5-летнюю девочку. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн в своем telegram-канале. 

«Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал 5-летний ребенок», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Ребенок получил осколочные ранения спины и ноги, но ее состояние не угрожает жизни. Родственники оперативно доставили девочку в Севскую центральную районную больницу Брянской области, где ей оказывается медицинская помощь.

Хинштейн подчеркнул, что родители, находившиеся в машине, не пострадали. Врио министра здравоохранения Курской области координирует лечение с брянскими медиками, а ситуация находится под постоянным контролем властей. И.о. губернатора обвинил ВСУ в «варварских атаках», заявив, что украинские силы не различают военных и мирных жителей, включая детей. Он также призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы из-за сохраняющейся опасности.

Ранее появлялась информация о попытке украинских военных провести новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили военные корреспонденты. Согласно их сведениям, атаки осуществлялись с территории украинского населенного пункта Бессаловка в Сумской области, откуда подразделения пехоты Вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток прорыва в дневное время 10 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Хомутовка Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранив 5-летнюю девочку. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн в своем telegram-канале.  «Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал 5-летний ребенок», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Ребенок получил осколочные ранения спины и ноги, но ее состояние не угрожает жизни. Родственники оперативно доставили девочку в Севскую центральную районную больницу Брянской области, где ей оказывается медицинская помощь. Хинштейн подчеркнул, что родители, находившиеся в машине, не пострадали. Врио министра здравоохранения Курской области координирует лечение с брянскими медиками, а ситуация находится под постоянным контролем властей. И.о. губернатора обвинил ВСУ в «варварских атаках», заявив, что украинские силы не различают военных и мирных жителей, включая детей. Он также призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы из-за сохраняющейся опасности. Ранее появлялась информация о попытке украинских военных провести новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили военные корреспонденты. Согласно их сведениям, атаки осуществлялись с территории украинского населенного пункта Бессаловка в Сумской области, откуда подразделения пехоты Вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток прорыва в дневное время 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...