В поселке Хомутовка Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранив 5-летнюю девочку. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал 5-летний ребенок», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Ребенок получил осколочные ранения спины и ноги, но ее состояние не угрожает жизни. Родственники оперативно доставили девочку в Севскую центральную районную больницу Брянской области, где ей оказывается медицинская помощь.
Хинштейн подчеркнул, что родители, находившиеся в машине, не пострадали. Врио министра здравоохранения Курской области координирует лечение с брянскими медиками, а ситуация находится под постоянным контролем властей. И.о. губернатора обвинил ВСУ в «варварских атаках», заявив, что украинские силы не различают военных и мирных жителей, включая детей. Он также призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы из-за сохраняющейся опасности.
Ранее появлялась информация о попытке украинских военных провести новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили военные корреспонденты. Согласно их сведениям, атаки осуществлялись с территории украинского населенного пункта Бессаловка в Сумской области, откуда подразделения пехоты Вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток прорыва в дневное время 10 мая.
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