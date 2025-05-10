10 мая 2025

Футбольный клуб «Тюмень» на последних минутах упустил победу над ФК «Чайка»

Футбольный матч между ФК «Тюмень» и ФК «Чайка» окончился со счетом 1:1
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ФК «Тюмень» рискует вылететь из Первой лиги ФНЛ
ФК «Тюмень» рискует вылететь из Первой лиги ФНЛ Фото:

Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Информация об этом следует из турнирной таблицы Первой лиги ФНЛ. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча.

«Первая лига. „Тюмень“ — „Чайка“. 1:1», — указано в турнирной таблице ФНЛ.

Ничья с командой из Ростовской области значительно ухудшила положение команды из Тюмени. Теперь для того, чтобы остаться в Первой лиге ФНЛ, ей нужно выигрывать в оставшихся двух турах чемпионата. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа» проиграет оба своих матча. По данным на 11 мая разница между соперниками составляет 5 очков. 

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Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Информация об этом следует из турнирной таблицы Первой лиги ФНЛ. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча. «Первая лига. „Тюмень“ — „Чайка“. 1:1», — указано в турнирной таблице ФНЛ. Ничья с командой из Ростовской области значительно ухудшила положение команды из Тюмени. Теперь для того, чтобы остаться в Первой лиге ФНЛ, ей нужно выигрывать в оставшихся двух турах чемпионата. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа» проиграет оба своих матча. По данным на 11 мая разница между соперниками составляет 5 очков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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