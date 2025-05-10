Футбольный клуб «Тюмень» на последних минутах упустил победу над ФК «Чайка»

Домашний матч футбольного клуба «Тюмень» с командой из Ростовской области окончился со счетом 1:1. Информация об этом следует из турнирной таблицы Первой лиги ФНЛ. Почти всю игру тюменцы вели 1:0 и пропустили гол от соперников только на 94-й минуте матча.
«Первая лига. „Тюмень“ — „Чайка“. 1:1», — указано в турнирной таблице ФНЛ.
Ничья с командой из Ростовской области значительно ухудшила положение команды из Тюмени. Теперь для того, чтобы остаться в Первой лиге ФНЛ, ей нужно выигрывать в оставшихся двух турах чемпионата. И при этом надеяться на то, что ФК «Уфа» проиграет оба своих матча. По данным на 11 мая разница между соперниками составляет 5 очков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!