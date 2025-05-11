В селе Кетово может открыться магазин распродаж
В Курганской области в строящемся торговом центре в селе Кетово может появиться сетевой магазин распродаж. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.
«В Кетово ожидают появление федеральной торговой сети. Магазин низких цен может заехать а строящийся торговый центр», — сообщил источник.
В Кетово достраивают торговый центр
Ранее представитель подрядчика «Вектор Строй», возводящий торговый центр, сообщал корреспонденту URA.RU о том, что объект будет одноэтажным зданием офисно-коммерческого назначения. Однако, какая именно торговая сеть расположится в ТЦ, уточнять не стали.
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