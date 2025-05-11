11 мая 2025
10 мая 2025

В селе Кетово обсуждают, что в строящийся ТЦ заедет магазин распродаж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Кетово может открыться магазин распродаж
В селе Кетово может открыться магазин распродаж Фото:

В Курганской области в строящемся торговом центре в селе Кетово может появиться сетевой магазин распродаж. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.

«В Кетово ожидают появление федеральной торговой сети. Магазин низких цен может заехать а строящийся торговый центр», — сообщил источник.

В Кетово достраивают торговый центр
В Кетово достраивают торговый центр
Фото:

Ранее представитель подрядчика «Вектор Строй», возводящий торговый центр, сообщал корреспонденту URA.RU о том, что объект будет одноэтажным зданием офисно-коммерческого назначения. Однако, какая именно торговая сеть расположится в ТЦ, уточнять не стали.

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В Курганской области в строящемся торговом центре в селе Кетово может появиться сетевой магазин распродаж. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. «В Кетово ожидают появление федеральной торговой сети. Магазин низких цен может заехать а строящийся торговый центр», — сообщил источник. Ранее представитель подрядчика «Вектор Строй», возводящий торговый центр, сообщал корреспонденту URA.RU о том, что объект будет одноэтажным зданием офисно-коммерческого назначения. Однако, какая именно торговая сеть расположится в ТЦ, уточнять не стали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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