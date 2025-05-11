Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией

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Дональд Трамп призвал Украину начать переговоры с Россией немедленно
Дональд Трамп призвал Украину начать переговоры с Россией немедленно Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, предложенные Путиным. Об этом он написал в своей соцсети Truth social.

«Украина должна согласиться на это [переговоры с Россией] немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, и если нет, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом! Проведите встречу сейчас!» — написал Трамп. Он также добавил, что выражает сомнения насчет того, готова ли Украина к переговорам с Россией в целом. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Турция выразила готовность принять у себя переговоры, а их возможное начало предварительно запланировано на 15 мая. Дональд Трамп ранее поддержал инициативу Путина и заявил о намерении США содействовать диалогу между сторонами. Он назвал потенциальные переговоры между сторонами конфликта «великим днем».

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Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, предложенные Путиным. Об этом он написал в своей соцсети Truth social. «Украина должна согласиться на это [переговоры с Россией] немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, и если нет, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом! Проведите встречу сейчас!» — написал Трамп. Он также добавил, что выражает сомнения насчет того, готова ли Украина к переговорам с Россией в целом.  Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Турция выразила готовность принять у себя переговоры, а их возможное начало предварительно запланировано на 15 мая. Дональд Трамп ранее поддержал инициативу Путина и заявил о намерении США содействовать диалогу между сторонами. Он назвал потенциальные переговоры между сторонами конфликта «великим днем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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