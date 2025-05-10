Трое пострадавших при пожаре на месторождении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии

Троих пострадавших при пожаре на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах.
«Пострадавшие эвакуированы вертолетом и доставлены в реанимационное отделение Ноябрьской ЦГБ. У всех троих ожоги различных частей тела и травмы. Состояние пациентов оценивается как тяжелое», — рассказал собеседник корреспонденту агентства.
Также известны и имена пострадавших:
Джамал Абужаев — дата рождения 14 августа 1994 года;
Вадим Гусамов — дата рождения 13 ноября 1988 года;
Эдуард Мрясов — дата рождения 7 февраля 1973 года.
Корреспондент агентства обратился за информацией о текущем состоянии здоровья пациентов в пресс-службу окружного депздрава. На момент публикации новости ответ не получен.
Пожар на месторождении произошел 10 мая. В настоящее время он еще не потушен. Следователи окружного следкома начали доследственную проверку.
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