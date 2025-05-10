10 мая 2025
09 мая 2025

Трое пострадавших при пожаре на месторождении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии

Вертолет санавиации ЯНАО эвакуировал пострадавших при пожаре на месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
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Троих пострадавших эвакуировали вертолетом
Троих пострадавших эвакуировали вертолетом Фото:

Троих пострадавших при пожаре на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах.

«Пострадавшие эвакуированы вертолетом и доставлены в реанимационное отделение Ноябрьской ЦГБ. У всех троих ожоги различных частей тела и травмы. Состояние пациентов оценивается как тяжелое», — рассказал собеседник корреспонденту агентства.

Также известны и имена пострадавших:

Джамал Абужаев — дата рождения 14 августа 1994 года;

Вадим Гусамов — дата рождения 13 ноября 1988 года;

Эдуард Мрясов — дата рождения 7 февраля 1973 года.

Корреспондент агентства обратился за информацией о текущем состоянии здоровья пациентов в пресс-службу окружного депздрава. На момент публикации новости ответ не получен.

Пожар на месторождении произошел 10 мая. В настоящее время он еще не потушен. Следователи окружного следкома начали доследственную проверку.

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Троих пострадавших при пожаре на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Все пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах. «Пострадавшие эвакуированы вертолетом и доставлены в реанимационное отделение Ноябрьской ЦГБ. У всех троих ожоги различных частей тела и травмы. Состояние пациентов оценивается как тяжелое», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Также известны и имена пострадавших: Джамал Абужаев — дата рождения 14 августа 1994 года; Вадим Гусамов — дата рождения 13 ноября 1988 года; Эдуард Мрясов — дата рождения 7 февраля 1973 года. Корреспондент агентства обратился за информацией о текущем состоянии здоровья пациентов в пресс-службу окружного депздрава. На момент публикации новости ответ не получен. Пожар на месторождении произошел 10 мая. В настоящее время он еще не потушен. Следователи окружного следкома начали доследственную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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