10 мая 2025

«Вверх поднимай и на курок нажимай»: жителей дома в Екатеринбурге напугала стрельба из автомата

Мужчина в Екатеринбурге стрелял из автомата в жилой зоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел ночью 11 мая
Инцидент произошел ночью 11 мая Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 11 мая на улице Высоцкого, 8, мужчина устроил стрельбу из автомата, направив оружие в небо. Видео случившегося появилось в распоряжении редакции URA.RU

«Давай вверх поднимай и на курок нажимай и все. Вот так, да. Один раз», — произнес друг стреляющего мужчины. После пальбы они рассмеялись и зашли в подъезд.

Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.

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В Екатеринбурге в ночь на 11 мая на улице Высоцкого, 8, мужчина устроил стрельбу из автомата, направив оружие в небо. Видео случившегося появилось в распоряжении редакции URA.RU «Давай вверх поднимай и на курок нажимай и все. Вот так, да. Один раз», — произнес друг стреляющего мужчины. После пальбы они рассмеялись и зашли в подъезд. Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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