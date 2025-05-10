«Вверх поднимай и на курок нажимай»: жителей дома в Екатеринбурге напугала стрельба из автомата

Инцидент произошел ночью 11 мая
В Екатеринбурге в ночь на 11 мая на улице Высоцкого, 8, мужчина устроил стрельбу из автомата, направив оружие в небо. Видео случившегося появилось в распоряжении редакции URA.RU
«Давай вверх поднимай и на курок нажимай и все. Вот так, да. Один раз», — произнес друг стреляющего мужчины. После пальбы они рассмеялись и зашли в подъезд.
Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.
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