Зеленский не предупредил Эрдогана, что приедет на переговоры с Путиным

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Владимир Зеленский не уведомил Эрдогана о желании посетить Турцию для участия в переговорах с Россией
Владимир Зеленский не уведомил Эрдогана о желании посетить Турцию для участия в переговорах с Россией Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила, что у нее нет информации о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить страну 15 мая для участия в переговорах с Россией. Об этом российским журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

«У нас нет информации о таком визите», — сообщил РИА Новости собеседник в администрации президента Турции. До этого Зеленский заявил, что лично будет ждать президента РФ Владимира Путина в Стамбуле. 

В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал переговоры в Стамбуле без предварительных условий. При этом Россия изначально дала понять, что хочет обсудить первопричины украинского конфликта.

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Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила, что у нее нет информации о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить страну 15 мая для участия в переговорах с Россией. Об этом российским журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.  «У нас нет информации о таком визите», — сообщил РИА Новости собеседник в администрации президента Турции. До этого Зеленский заявил, что лично будет ждать президента РФ Владимира Путина в Стамбуле.  В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал переговоры в Стамбуле без предварительных условий. При этом Россия изначально дала понять, что хочет обсудить первопричины украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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