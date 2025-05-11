Зеленский не предупредил Эрдогана, что приедет на переговоры с Путиным

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила, что у нее нет информации о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить страну 15 мая для участия в переговорах с Россией. Об этом российским журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«У нас нет информации о таком визите», — сообщил РИА Новости собеседник в администрации президента Турции. До этого Зеленский заявил, что лично будет ждать президента РФ Владимира Путина в Стамбуле.
В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал переговоры в Стамбуле без предварительных условий. При этом Россия изначально дала понять, что хочет обсудить первопричины украинского конфликта.
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