11 мая 2025

Mash: ВСУ ударили ракетами HIMARS по Курской области

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Ракетный удар нанесен по российскому региону
Ракетный удар нанесен по российскому региону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженный силы Украины атаковали ракетами HIMARS объекты в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«ВСУ ударили, предварительно, ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Имеются разрушения», — передает канал.

Уточняется, что рядом с разрушенными зданиями находится мост через речку Сейм и школа. По данным канала, жители помогают разбирать завалы, количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее украинские военные попытались организовать новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино в Курской области. Атаки были со стороны украинского населенного пункта Бессаловка (Сумская область), где подразделения пехоты ВСУ предприняли серию попыток прорыва днем 10 мая.

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Вооруженный силы Украины атаковали ракетами HIMARS объекты в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «ВСУ ударили, предварительно, ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Имеются разрушения», — передает канал. Уточняется, что рядом с разрушенными зданиями находится мост через речку Сейм и школа. По данным канала, жители помогают разбирать завалы, количество пострадавших пока неизвестно. Ранее украинские военные попытались организовать новое наступление на российском участке границы в районе поселка Теткино в Курской области. Атаки были со стороны украинского населенного пункта Бессаловка (Сумская область), где подразделения пехоты ВСУ предприняли серию попыток прорыва днем 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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