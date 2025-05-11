Родители курсантов ХМАО возмущены отстранением детей от участия в параде Победы

Родители курсантов «Союза морских пехотинцев Югры» возмущены тем, что их детям не дали принять участие в параде Победы в Сургуте. Об этом URA.RU сообщила мама одного из воспитанников.
«Дети готовились два месяца и были очень расстроены, когда утром 9 мая на Мемориале Славы представители администрации и полиция не допустили их к параду. Рядом стояли другие школьники в форме, которые готовились к прохождению в коробках», — прокомментировала сургутянка.
В мэрии Сургута журналисту URA.RU заявили, что для участия в параде на День Победы «Союзу морских пехотинцев» было необходимо заранее оформить заявку. «Такие масштабные мероприятия обычно планируются заранее, в том числе, с учетом заявочной кампании, потому что их проведение требует организации мер безопасности и подготовки сценария», — прокомментировали в городской администрации.
Руководитель «Союза морских пехотинцев Югры» Руслан Вышкурцев в разговоре с журналистом агентства признал, что не подавал заявки для участия курсантов в параде на День Победы. При этом он заявил, что в предыдущие годы это не мешало его воспитанникам принимать участие в прохождении марша. В ближайшее время должна пройти встреча сургутских чиновников с родительской общественностью для обсуждения произошедшего инцидента.
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