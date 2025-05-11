CDS: Россия сделала Украине предложение, от которого нельзя отказаться

Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров.
«Он [Путин] перетасовал карты, поставив Киев в объективно трудное положение, поскольку это предложение, от которого трудно отказаться. В то же время Путин успокаивает своего нового американского друга, который продолжает требовать скорейшего разрешения конфликта», — пишет итальянское издание Corriella Della Sera.
На встрече с журналистами президент России подвел итоги мероприятий ко Дню Победы. Он прокомментировал завершение перемирия в зоне СВО и предложил возобновить мирные переговоры с Украиной — площадкой назвал Стамбул.
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