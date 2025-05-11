11 мая 2025

CDS: Россия сделала Украине предложение, от которого нельзя отказаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров.

«Он [Путин] перетасовал карты, поставив Киев в объективно трудное положение, поскольку это предложение, от которого трудно отказаться. В то же время Путин успокаивает своего нового американского друга, который продолжает требовать скорейшего разрешения конфликта», — пишет итальянское издание Corriella Della Sera.

На встрече с журналистами президент России подвел итоги мероприятий ко Дню Победы. Он прокомментировал завершение перемирия в зоне СВО и предложил возобновить мирные переговоры с Украиной — площадкой назвал Стамбул.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к переговорам, предложив в качестве площадки Стамбул. Этот шаг, по мнению зарубежных СМИ, ставит Киев в сложное положение — официально отказаться от мирных инициатив будет непросто, особенно на фоне растущего давления со стороны международных партнеров. «Он [Путин] перетасовал карты, поставив Киев в объективно трудное положение, поскольку это предложение, от которого трудно отказаться. В то же время Путин успокаивает своего нового американского друга, который продолжает требовать скорейшего разрешения конфликта», — пишет итальянское издание Corriella Della Sera. На встрече с журналистами президент России подвел итоги мероприятий ко Дню Победы. Он прокомментировал завершение перемирия в зоне СВО и предложил возобновить мирные переговоры с Украиной — площадкой назвал Стамбул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...