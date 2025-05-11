11 мая 2025

Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Рыльску в Курской области

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Ранее озвучивалась версия об ударе HIMARS
Ранее озвучивалась версия об ударе HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

«В результате прилёта серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн у себя в telegram-канале.

В результате взрывной волны были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. Кроме того, еще три машины получили повреждения от осколков, сообщил Хинштейн.

По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.

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ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. «В результате прилёта серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка. На втором — гостиничные номера», — написал Хинштейн у себя в telegram-канале. В результате взрывной волны были повреждены два легковых автомобиля и два частных жилых дома: выбиты окна, пострадала кровля и гараж. Кроме того, еще три машины получили повреждения от осколков, сообщил Хинштейн. По предварительным данным, пострадали три человека. Все они доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. У двоих мужчин диагностированы тяжелые осколочные ранения головы и рук, а также переломы; их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра, ее жизни ничто не угрожает. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируется перевести в Курскую областную больницу. На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают спасательные службы. По поручению главы района, он также находится на месте событий. В настоящее время уточняются сведения о последствиях инцидента и количестве пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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