Трампа возмутил вопрос о влиянии на избрание нового Папы Римсксого

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Трамп отрицает причастность к избранию нового папы Римского
Трамп отрицает причастность к избранию нового папы Римского Фото:
новость из сюжета
Папой Римским впервые стал священник из США

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News Марты Раддац о его возможной роли в избрании нового Папы Льва XIV. По словам американского лидера, подобные вопросы свидетельствуют о предвзятом отношении к его персоне со стороны СМИ.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки. Кроме того, Трамп подчеркнул, что на последних выборах значительное число католиков поддержали именно его, уточнив, что 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.

Ранее Трамп публично высказывался о желании стать понтификатом и также в соцсетях было сгенерировано искусственным интеллектом изображение, на котором тот занимает папский престол. В числе возможных кандидатов на пост Папы Римского Трамп называл кардинала из Нью-Йорка.

В начале мая в Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. 

Нового папу не смогли избрать с первого раза. Его выбрали после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования.

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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News Марты Раддац о его возможной роли в избрании нового Папы Льва XIV. По словам американского лидера, подобные вопросы свидетельствуют о предвзятом отношении к его персоне со стороны СМИ. «Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки. Кроме того, Трамп подчеркнул, что на последних выборах значительное число католиков поддержали именно его, уточнив, что 54% голосов католического электората были отданы в его пользу. Ранее Трамп публично высказывался о желании стать понтификатом и также в соцсетях было сгенерировано искусственным интеллектом изображение, на котором тот занимает папский престол. В числе возможных кандидатов на пост Папы Римского Трамп называл кардинала из Нью-Йорка. В начале мая в Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.  Нового папу не смогли избрать с первого раза. Его выбрали после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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