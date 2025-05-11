ХМАО попал в пятерку регионов России с самыми быстро растущими зарплатами

Половина населения ХМАО начнет получать зарплату выше 100 тысяч рублей уже через 1,7 года. Это соответствует четвертому месту в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат.
«Рейтинг российских регионов по динамике зарплат. Через сколько лет половина населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности в регионе): Ханты-Мансийский автономный округ – 1,7 года», — выяснили РИА Новости.
Также сообщается, что через 5,5 лет зарплату в 100 тысяч будут получать уже 75% югорчан. Первое место в рейтинге занял соседний Ямал. Там половина населения уже получает 100 тысяч и более, а 75% населения такой зарплаты достигнут уже через 3,7 года. Сразу за Ямалом в рейтинге следует Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там 50% населения начнут зарабатывать 100 тысяч рублей через 1,2 и 1,5 года, соответственно, а 75% — через 5,2 и 5,3.
В нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.
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