11 мая 2025
10 мая 2025

ХМАО попал в пятерку регионов России с самыми быстро растущими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Через 5,5 лет зарплату в 100 тысяч будут получать уже 75% югорчан
Через 5,5 лет зарплату в 100 тысяч будут получать уже 75% югорчан Фото:

Половина населения ХМАО начнет получать зарплату выше 100 тысяч рублей уже через 1,7 года. Это соответствует четвертому месту в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат.

«Рейтинг российских регионов по динамике зарплат. Через сколько лет половина населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности в регионе): Ханты-Мансийский автономный округ – 1,7 года», — выяснили РИА Новости.

Также сообщается, что через 5,5 лет зарплату в 100 тысяч будут получать уже 75% югорчан. Первое место в рейтинге занял соседний Ямал. Там половина населения уже получает 100 тысяч и более, а 75% населения такой зарплаты достигнут уже через 3,7 года. Сразу за Ямалом в рейтинге следует Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там 50% населения начнут зарабатывать 100 тысяч рублей через 1,2 и 1,5 года, соответственно, а 75% — через 5,2 и 5,3.

В нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Половина населения ХМАО начнет получать зарплату выше 100 тысяч рублей уже через 1,7 года. Это соответствует четвертому месту в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат. «Рейтинг российских регионов по динамике зарплат. Через сколько лет половина населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности в регионе): Ханты-Мансийский автономный округ – 1,7 года», — выяснили РИА Новости. Также сообщается, что через 5,5 лет зарплату в 100 тысяч будут получать уже 75% югорчан. Первое место в рейтинге занял соседний Ямал. Там половина населения уже получает 100 тысяч и более, а 75% населения такой зарплаты достигнут уже через 3,7 года. Сразу за Ямалом в рейтинге следует Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там 50% населения начнут зарабатывать 100 тысяч рублей через 1,2 и 1,5 года, соответственно, а 75% — через 5,2 и 5,3. В нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...