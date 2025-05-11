11 мая 2025
10 мая 2025

Кому в Тюмени предлагают зарплату в полмиллиона рублей

В Тюменской области стоматологу и дизайнеру готовы платить до 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Также чаще всего высокий доход предлагают водителям, машинистам и сварщикам
Также чаще всего высокий доход предлагают водителям, машинистам и сварщикам Фото:

В Тюменской области стоматологу-ортопеду, дизайнеру консультантов и директору портфеля проектов предлагают заработную плату в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. Также чаще всего высокий доход предлагают водителям, машинистам и сварщикам.

«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч), водителям (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), а также сварщикам (6%). Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Тюменской области: стоматолог-ортопед, от 500 000 рублей за месяц, до вычета налогов; директор портфеля проектов (девелопмент), от 400 000 до 600 000 рублей за месяц, на руки», — сообщили в пресс-службе.

В мае в регионе открыли свыше 1,3 тысячи вакансий с уровнем заработной платы от 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианное значение предлагаемой зарплаты по Тюменской области составило 70 тысяч рублей. Наибольшее количество высокооплачиваемых предложений поступает от компаний, работающих в сферах строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — на их долю приходится 32% таких вакансий.

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В Тюменской области стоматологу-ортопеду, дизайнеру консультантов и директору портфеля проектов предлагают заработную плату в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. Также чаще всего высокий доход предлагают водителям, машинистам и сварщикам. «Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч), водителям (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (7%), а также сварщикам (6%). Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Тюменской области: стоматолог-ортопед, от 500 000 рублей за месяц, до вычета налогов; директор портфеля проектов (девелопмент), от 400 000 до 600 000 рублей за месяц, на руки», — сообщили в пресс-службе. В мае в регионе открыли свыше 1,3 тысячи вакансий с уровнем заработной платы от 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианное значение предлагаемой зарплаты по Тюменской области составило 70 тысяч рублей. Наибольшее количество высокооплачиваемых предложений поступает от компаний, работающих в сферах строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — на их долю приходится 32% таких вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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