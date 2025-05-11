В Курганской области в этом году трудоустроилось около 200 врачей

В медицинские учреждения Курганской области продолжают поступать молодые кадры. С начала 2025 года в больницы региона трудоустроились около 200 медработников, а за 2024 год штат пополнился 100 врачами и более 370 работниками среднего звена. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«В начале апреля в отделении ортопедической стоматологии Курганской областной больницы №2 приступил к работе зубной техник Захар Евсеев, окончивший Миасский медицинский колледж по специальности „Стоматология ортопедическая“. А в Варгашинском филиале Курганской областной больницы №2 на должности заведующего модульным ФАПом в селе Варгаши с февраля работает молодой фельдшер Юлия Пуртова, окончившая Курганский базовый медицинский колледж и ставшая участником программы „Земский фельдшер“», — уточнили в ведомстве. Кроме того, приехав работать в село, Пуртова получила единовременную выплату от государства в размере 500 тысяч рублей.
Дополнительно в ведомстве отметили, что для привлечения новых кадров в регионе реализуется комплекс мер поддержки: врачи, приехавшие работать по востребованным специальностям, получают единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей; победители грантового конкурса среди молодых специалистов ежемесячно получают от пяти до 10 тысяч рублей дополнительно к зарплате; компенсируется аренда жилья — до 10 тысяч рублей в Кургане и Шадринске, и до семи тысяч рублей — в других округах. Также действует программа «Русская мечта», позволяющая получить субсидию на покупку или строительство жилья до 1 млн рублей. Для профориентации старшеклассников организуются дни открытых дверей и встречи с будущими выпускниками вузов, а студенты приглашаются на практику и стажировку.
Ранее в Курганской области власти начали активно решать проблему кадрового дефицита, особенно среди молодых специалистов, внедряя новые критерии оценки эффективности работы глав округов по привлечению молодежи. Для этого в регионе реализуются программы поддержки, включающие единовременные выплаты, компенсации аренды жилья, льготную ипотеку и другие меры, чтобы мотивировать выпускников возвращаться и работать на родине.
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