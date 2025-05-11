В Челябинске в мае началась подготовка к отопительному сезону

В Челябинске началась подготовка к отопительному сезону 2025/2026. Все ремонтные программы находятся в процессе, первый этап опрессовки стартует с 20 мая, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Начали готовиться к следующему отопительному сезону, все ремонтные программы находятся в процессе. 20 мая в Челябинске начнется первый этап гидравлических испытаний, более 1000 домов будут отключены от горячего водоснабжения», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Адреса и графики отключения горячей воды указаны на сайте ресурсоснабжающей организации. Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил предупреждать жителей о внеплановых отключениях горячей воды и пояснять причины. «Это первое замечание, первый нерв со стороны жителей на ненормативное отключение воды. Нужно горожан своевременно информировать, если раньше отключаете», — добавил Лошкин.
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