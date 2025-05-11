11 мая 2025

В Челябинске в мае началась подготовка к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый этап отключения воды стартует уже через неделю
Первый этап отключения воды стартует уже через неделю Фото:

В Челябинске началась подготовка к отопительному сезону 2025/2026. Все ремонтные программы находятся в процессе, первый этап опрессовки стартует с 20 мая, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Начали готовиться к следующему отопительному сезону, все ремонтные программы находятся в процессе. 20 мая в Челябинске начнется первый этап гидравлических испытаний, более 1000 домов будут отключены от горячего водоснабжения», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Адреса и графики отключения горячей воды указаны на сайте ресурсоснабжающей организации. Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил предупреждать жителей о внеплановых отключениях горячей воды и пояснять причины. «Это первое замечание, первый нерв со стороны жителей на ненормативное отключение воды. Нужно горожан своевременно информировать, если раньше отключаете», — добавил Лошкин.

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В Челябинске началась подготовка к отопительному сезону 2025/2026. Все ремонтные программы находятся в процессе, первый этап опрессовки стартует с 20 мая, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «Начали готовиться к следующему отопительному сезону, все ремонтные программы находятся в процессе. 20 мая в Челябинске начнется первый этап гидравлических испытаний, более 1000 домов будут отключены от горячего водоснабжения», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Адреса и графики отключения горячей воды указаны на сайте ресурсоснабжающей организации. Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил предупреждать жителей о внеплановых отключениях горячей воды и пояснять причины. «Это первое замечание, первый нерв со стороны жителей на ненормативное отключение воды. Нужно горожан своевременно информировать, если раньше отключаете», — добавил Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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