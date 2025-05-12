В Шадринск постепенно возвращается антициклон

Температура составит 16 градусов тепла (архивное фото)
В Шадринске (Курганская область) 13 мая будет облачная погода, дождей не ожидается. Температура поднимется до 16 градусов тепла. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
«Во вторник в Шадринске будет облачно. Температура составит 8-16 градусов тепла. Умеренный ветер до 7 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня в Шадринске пасмурная, но теплая погода. Воздух прогревается до 16 градусов.
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