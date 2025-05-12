В Шадринск постепенно возвращается антициклон

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Температура составит 16 градусов тепла (архивное фото)
Температура составит 16 градусов тепла (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) 13 мая будет облачная погода, дождей не ожидается. Температура поднимется до 16 градусов тепла. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

«Во вторник в Шадринске будет облачно. Температура составит 8-16 градусов тепла. Умеренный ветер до 7 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня в Шадринске пасмурная, но теплая погода. Воздух прогревается до 16 градусов.

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В Шадринске (Курганская область) 13 мая будет облачная погода, дождей не ожидается. Температура поднимется до 16 градусов тепла. Об этом сообщает сайт Gismeteo. «Во вторник в Шадринске будет облачно. Температура составит 8-16 градусов тепла. Умеренный ветер до 7 м/с», — написано на сайте Gismeteo. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня в Шадринске пасмурная, но теплая погода. Воздух прогревается до 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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