В Госдуме объяснили, как россиянам бесплатно получить землю или дачу

Многие россияне могут получить земельный участок или дачу бесплатно благодаря действующим государственным программам. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам депутата, в первую очередь на бесплатное получение земли могут рассчитывать многодетные семьи, если все члены семьи — граждане России, а участок оформляется в общую собственность и предоставляется только один раз. В ряде регионов требуется также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилье. «Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — сообщил Гаврилов в беседе с «Лентой.ру».
Кроме того, по его словам, молодые специалисты, работающие в сельской местности — учителя, врачи, агрономы, работники культуры — могут получить землю сначала в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а затем оформить ее в собственность, если сохраняют трудовую деятельность на селе. «Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил он.
Депутат отметил, что право на землю без очередей и торгов есть у Героев России, СССР, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы. В число льготников также входят инвалиды, сироты и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Для получения участка необходимо обратиться в местную администрацию или МФЦ с заявлением и комплектом документов. Гаврилов напомнил о возможности участия всех граждан России в программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», которые позволяют получить землю на пять лет для проживания, ведения бизнеса или сельского хозяйства при условии ее целевого использования.
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