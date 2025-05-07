Свердловский губернатор выехал в «горячую точку»: шутил, встречал богачей, впечатлился мэром

Денис Паслер начал предвыборную кампанию с поездки в Первоуральск

08 мая 2025 в 01:54 Размер текста - 17 +

Денис Паслер для многих предстал в новом образе Фото: Илья Московец © URA.RU Предвыборная кампания врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера стартовала — с поездки в Первоуральск, имеющий в медиа устойчивую репутацию одного из самых проблемных городов. Там Паслер провел несколько закрытых встреч, пообщался с «хозяевами» муниципалитета, а в конце принял присягу «единороссов». И в целом, обратил внимание корреспондент URA.RU, был неожиданно весел и дружелюбен. Первоуральск — первый в списке городов, которые Паслеру надо посетить перед праймериз «Единой России». Поскольку объяснение, что его поездка связана в основном с внутрипартийным голосованием, слишком скучное, политтусовка принялась искать интригу. Она на поверхности: Первоуральск уже который год живет без нормальной воды, мэр Игорь Кабец проблему решить никак не может, влиятельные промышленники добивались его отставки, но миллиардер Андрей Комаров (друг экс-губернатора Евгения Куйвашева) и депутат заксо со спорной репутацией Алексей Дронов Кабца отстояли. Как поступит новый глава региона? У мемориала героям-новотрубникам — с Ходоровским и топ-менеджментом завода Фото: Размик Закарян © URA.RU Знакомый с настроением Паслера источник URA.RU уверяет, что «резонанс вокруг Первоуральска в некоторой степени искусственный». «Паслер не считает этот город кризисным. Да, проблемы есть — но как и у всех», — объяснил позицию начальства собеседник. День Паслера в Первоуральске начался с открытия Мемориала славы героям-новотрубникам возле Первоуральского новотрубного завода — ключевого городского предприятия. Здесь его встречали директор ПНТЗ Владимир Топоров, президент связанной с ТМК группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский (один из видных участников свердловского «клуба олигархов»), управляющий Западным округом Андрей Язьков, Кабец и Дронов. Паслеру устроили экскурсию по окрестностям, показали реконструированный сквер и рассказали, какой вклад внес завод в победу в Великой Отечественной войне. А потом повели на сам завод. Экскурсия была недолгой. Паслера, как всегда, интересовал кадровый вопрос. «Большая текучка?», — поинтересовался он. «Около 5%. Держимся пока. Водим студентов, школьников…» — отчитались ему. До концерта в честь 80-летия Победы в местном Доме культуры было несколько часов, и Паслер поехал в соседнюю Ревду — тоже на открытие нового мемориала. Вернувшись, поздравил с наступающим праздником ветеранов, и вообще всех жителей Первоуральска. «Сегодня у нас волнующий день в городе, столько событий… Он [Паслер] — знакомый нам человек, был председателем правительства, молодой, энергичный. Думаю, пойдет у него работа. Наш земляк, а мы землякам верим», — поделилась впечатлением с корреспондентом одна из участниц церемонии, почетный житель города Альбина Филатова. Паслер детально вникнул в проект нового стадиона для «Уральского трубника» — местной команды по хоккею с мячом Фото: Размик Закарян © URA.RU И в ДК Паслер пробыл недолго — уже спустя 15 минут отправился на стройку будущей арены «Уральский трубник». Старый стадион здесь снесли, а новый еще не построили. Министр строительства Григорий Сурганов докладывал, что начать строительные работы планируется уже в мае, открыть же стадион хотят в конце 2027-го. Правда, выросла стоимость работ — с 3,2 миллиарда рублей до 3,5 млрд. Это с учетом того, что от некоторых элементов в проекте и так отказались. «Остаются вопросы с финансированием, техническим подключением, но их решим, потому что стадион команде „Уральский трубник“ нужен… Первоуральцы любят хоккей, безусловно, будем строить», — пообещал Паслер, выйдя к журналистам. Затем была встреча с Кабцом. Паслер сразу анонсировал, что про воду, конечно, его спросит: «Будем обсуждать несколько принципиальных вопросов, связанных, в том числе, как минимум с двумя источниками [питьевой воды], что с ними делать для того, чтобы не повторились те проблемы, которые есть». Заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, местные власти направляли, и сейчас «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу», обратил внимание врио губернатора. В целом же развитием Первоуральска Паслер остался доволен. «Я сегодня поездил по городу, прекрасно помню некоторые локации [еще со времен своего премьерства], и видно, что власти определенные задачи решают. И я считаю, что неплохо. Это в том числе проекты, которые мы с вами обсуждаем: объекты „Водоканала“, спортивный объект для „Уральского трубника“, дорожная отрасль, на которую направлено 300 млн рублей… Это те вопросы, которые надо решать и дальше. Если город живет, никто никуда не уехал, работают предприятия, значит, задач меньше становиться не будет», — предупредил он. К Кабцу Паслер был расположен Фото: Размик Закарян © URA.RU С мэром, знает источник URA.RU, Паслер беседовал чуть дольше запланированного. Содержание неизвестно, но на общий тон диалога указывает инсайд. Собрав мэров из Западного округа, Паслер при всех Кабца похвалил. Дело в том, что при строительстве федеральной трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург подъезды к ней (в общей сложности около 150 км) оказались разбиты дорожной техникой. И Кабец — единственный мэр, кто заранее все это задокументировал, и сможет теперь требовать от «области» или москвичей финансовой компенсации. В целом знакомство Паслера с главами прошло в дружеской обстановке. «Паслер был очень доброжелателен. Обозначил, какие вызовы сейчас стоят перед всеми: поддержка ветеранов спецоперации, сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, кадры…» — передал на условиях анонимности один из мэров. Его коллега увидел, что Паслер «прекрасно понимает, как тяжело работается главам, и потому ни на кого не наезжает и не давит». «Евгений Владимирович [Куйвашев] был в этом плане жестче», — констатировал источник с некоторым удивлением. Ведь о характере Паслера ходят легенды: суровый, очень требовательный. Между этими событиями у Паслера случилось общение с участниками СВО и их семьями. Для него эта тема — одна из приоритетных. С депутатом Михаилом Копытовым, который был первым замминистра промышленности, когда Паслер руководил правительством Фото: Илья Московец © URA.RU Выступление Паслера перед партийцами поставили на 18:00, поскольку по закону проводить такие мероприятия можно только по окончании рабочего дня. Место — тот же Дом культуры. Секретари первичных ячеек «Единой России» сразу озаботились отсутствием спарринг-партнера Паслера — мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По данным URA.RU, это не форс-мажор. «Паслер и Орлов сразу договорились, что в Первоуральск Орлов не едет. Только в Нижний Тагил и куда-то еще», — знает информированный источник URA.RU. На сцене вместе с Паслером был политический вице-губернатор Олег Чемезов, приложивший максимум усилий, чтобы успеть вернуться из Москвы, атакованной в ночь на 7 мая беспилотниками ВСУ. Чемезов был в роли модератора. Паслера спрашивали про первостепенные задачи на посту губернатора, развитие сельских территорий, жаловались на муниципальные проблемы. Кто-то даже отправил записку на сцену, не захотев выступать лично. Услышав вопрос из «краснознаменного Дегтярска», Паслер остановил выступающего: «Да, всем известный Дегтярск. Когда будет новый глава?» Прошлый — Вадим Пильников — сейчас находится под домашним арестом по обвинению в коррупции. На все вопросы Паслер отвечал развернуто, шутил. «Для избирателей важно сохранить ту тенденцию, которая наметилась в Среднеуральске в последние годы… — взял микрофон депутат заксо Алексей Свалов, чтобы попросить поддержку для территории. — Здесь сидит глава…» «Можно мы скажем „находится глава?“», — перебил его Паслер, отсылая к криминальной коннотации глагола. Все засмеялись. Алексей Свалов с мэром Среднеуральска Алексеем Стасенком Фото: Илья Московец © URA.RU Когда тайминг исчерпался, Чемезов стал поторапливать — и поймал шутливый упрек от шефа: «Зачем регламент ограничиваешь?» Когда встреча закончилась, Паслера еще долго не отпускали у выхода. Он тепло поговорил с депутатами заксо Михаилом Копытовым и Альбертом Абзаловым, с которыми знаком еще со времен своей работы в заксобрании (конец «нулевых»-начало 2010-х). Напоследок пожал руку депутату Госдумы Зелимхану Муцоеву, который прилетел из Москвы с опозданием. Для Муцоева эта встреча имела особое значение. По данным URA.RU, врио губернатора как минимум сомневался в том, что Муцоев — один из богатейших российских парламентариев — достоин его поддержки на выборах 2026 года. Даже несмотря на сильные аппаратные позиции Муцоева в столице. Муцоев сказал корреспонденту, что свое будущее с Паслером пока не обсуждал. «Рано еще. Основная поддержка — это все-таки избиратели», — на всякий случай обозначил он. 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Предвыборная кампания врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера стартовала — с поездки в Первоуральск, имеющий в медиа устойчивую репутацию одного из самых проблемных городов. Там Паслер провел несколько закрытых встреч, пообщался с «хозяевами» муниципалитета, а в конце принял присягу «единороссов». И в целом, обратил внимание корреспондент URA.RU, был неожиданно весел и дружелюбен. Первоуральск — первый в списке городов, которые Паслеру надо посетить перед праймериз «Единой России». Поскольку объяснение, что его поездка связана в основном с внутрипартийным голосованием, слишком скучное, политтусовка принялась искать интригу. Она на поверхности: Первоуральск уже который год живет без нормальной воды, мэр Игорь Кабец проблему решить никак не может, влиятельные промышленники добивались его отставки, но миллиардер Андрей Комаров (друг экс-губернатора Евгения Куйвашева) и депутат заксо со спорной репутацией Алексей Дронов Кабца отстояли. Как поступит новый глава региона? Знакомый с настроением Паслера источник URA.RU уверяет, что «резонанс вокруг Первоуральска в некоторой степени искусственный». «Паслер не считает этот город кризисным. Да, проблемы есть — но как и у всех», — объяснил позицию начальства собеседник. День Паслера в Первоуральске начался с открытия Мемориала славы героям-новотрубникам возле Первоуральского новотрубного завода — ключевого городского предприятия. Здесь его встречали директор ПНТЗ Владимир Топоров, президент связанной с ТМК группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский (один из видных участников свердловского «клуба олигархов»), управляющий Западным округом Андрей Язьков, Кабец и Дронов. Паслеру устроили экскурсию по окрестностям, показали реконструированный сквер и рассказали, какой вклад внес завод в победу в Великой Отечественной войне. А потом повели на сам завод. Экскурсия была недолгой. Паслера, как всегда, интересовал кадровый вопрос. «Большая текучка?», — поинтересовался он. «Около 5%. Держимся пока. Водим студентов, школьников…» — отчитались ему. До концерта в честь 80-летия Победы в местном Доме культуры было несколько часов, и Паслер поехал в соседнюю Ревду — тоже на открытие нового мемориала. Вернувшись, поздравил с наступающим праздником ветеранов, и вообще всех жителей Первоуральска. «Сегодня у нас волнующий день в городе, столько событий… Он [Паслер] — знакомый нам человек, был председателем правительства, молодой, энергичный. Думаю, пойдет у него работа. Наш земляк, а мы землякам верим», — поделилась впечатлением с корреспондентом одна из участниц церемонии, почетный житель города Альбина Филатова. И в ДК Паслер пробыл недолго — уже спустя 15 минут отправился на стройку будущей арены «Уральский трубник». Старый стадион здесь снесли, а новый еще не построили. Министр строительства Григорий Сурганов докладывал, что начать строительные работы планируется уже в мае, открыть же стадион хотят в конце 2027-го. Правда, выросла стоимость работ — с 3,2 миллиарда рублей до 3,5 млрд. Это с учетом того, что от некоторых элементов в проекте и так отказались. «Остаются вопросы с финансированием, техническим подключением, но их решим, потому что стадион команде „Уральский трубник“ нужен… Первоуральцы любят хоккей, безусловно, будем строить», — пообещал Паслер, выйдя к журналистам. Затем была встреча с Кабцом. Паслер сразу анонсировал, что про воду, конечно, его спросит: «Будем обсуждать несколько принципиальных вопросов, связанных, в том числе, как минимум с двумя источниками [питьевой воды], что с ними делать для того, чтобы не повторились те проблемы, которые есть». Заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, местные власти направляли, и сейчас «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу», обратил внимание врио губернатора. В целом же развитием Первоуральска Паслер остался доволен. «Я сегодня поездил по городу, прекрасно помню некоторые локации [еще со времен своего премьерства], и видно, что власти определенные задачи решают. И я считаю, что неплохо. Это в том числе проекты, которые мы с вами обсуждаем: объекты „Водоканала“, спортивный объект для „Уральского трубника“, дорожная отрасль, на которую направлено 300 млн рублей… Это те вопросы, которые надо решать и дальше. Если город живет, никто никуда не уехал, работают предприятия, значит, задач меньше становиться не будет», — предупредил он. С мэром, знает источник URA.RU, Паслер беседовал чуть дольше запланированного. Содержание неизвестно, но на общий тон диалога указывает инсайд. Собрав мэров из Западного округа, Паслер при всех Кабца похвалил. Дело в том, что при строительстве федеральной трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург подъезды к ней (в общей сложности около 150 км) оказались разбиты дорожной техникой. И Кабец — единственный мэр, кто заранее все это задокументировал, и сможет теперь требовать от «области» или москвичей финансовой компенсации. В целом знакомство Паслера с главами прошло в дружеской обстановке. «Паслер был очень доброжелателен. Обозначил, какие вызовы сейчас стоят перед всеми: поддержка ветеранов спецоперации, сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, кадры…» — передал на условиях анонимности один из мэров. Его коллега увидел, что Паслер «прекрасно понимает, как тяжело работается главам, и потому ни на кого не наезжает и не давит». «Евгений Владимирович [Куйвашев] был в этом плане жестче», — констатировал источник с некоторым удивлением. Ведь о характере Паслера ходят легенды: суровый, очень требовательный. Между этими событиями у Паслера случилось общение с участниками СВО и их семьями. Для него эта тема — одна из приоритетных. Выступление Паслера перед партийцами поставили на 18:00, поскольку по закону проводить такие мероприятия можно только по окончании рабочего дня. Место — тот же Дом культуры. Секретари первичных ячеек «Единой России» сразу озаботились отсутствием спарринг-партнера Паслера — мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По данным URA.RU, это не форс-мажор. «Паслер и Орлов сразу договорились, что в Первоуральск Орлов не едет. Только в Нижний Тагил и куда-то еще», — знает информированный источник URA.RU. На сцене вместе с Паслером был политический вице-губернатор Олег Чемезов, приложивший максимум усилий, чтобы успеть вернуться из Москвы, атакованной в ночь на 7 мая беспилотниками ВСУ. Чемезов был в роли модератора. Паслера спрашивали про первостепенные задачи на посту губернатора, развитие сельских территорий, жаловались на муниципальные проблемы. Кто-то даже отправил записку на сцену, не захотев выступать лично. Услышав вопрос из «краснознаменного Дегтярска», Паслер остановил выступающего: «Да, всем известный Дегтярск. Когда будет новый глава?» Прошлый — Вадим Пильников — сейчас находится под домашним арестом по обвинению в коррупции. На все вопросы Паслер отвечал развернуто, шутил. «Для избирателей важно сохранить ту тенденцию, которая наметилась в Среднеуральске в последние годы… — взял микрофон депутат заксо Алексей Свалов, чтобы попросить поддержку для территории. — Здесь сидит глава…» «Можно мы скажем „находится глава?“», — перебил его Паслер, отсылая к криминальной коннотации глагола. Все засмеялись. Когда тайминг исчерпался, Чемезов стал поторапливать — и поймал шутливый упрек от шефа: «Зачем регламент ограничиваешь?» Когда встреча закончилась, Паслера еще долго не отпускали у выхода. Он тепло поговорил с депутатами заксо Михаилом Копытовым и Альбертом Абзаловым, с которыми знаком еще со времен своей работы в заксобрании (конец «нулевых»-начало 2010-х). Напоследок пожал руку депутату Госдумы Зелимхану Муцоеву, который прилетел из Москвы с опозданием. Для Муцоева эта встреча имела особое значение. По данным URA.RU, врио губернатора как минимум сомневался в том, что Муцоев — один из богатейших российских парламентариев — достоин его поддержки на выборах 2026 года. Даже несмотря на сильные аппаратные позиции Муцоева в столице. Муцоев сказал корреспонденту, что свое будущее с Паслером пока не обсуждал. «Рано еще. Основная поддержка — это все-таки избиратели», — на всякий случай обозначил он.