Свердловский губернатор готовится к большому турне по области — в компании соперника

Денис Паслер перед праймериз «Единой России» объедет пять управленческих округов
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Визит Дениса Паслера на завод «Уральские локомотивы». Верхняя Пышма, паслер денис
Денис Паслер выезжал пока только в Верхнюю Пышму Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер начинает важный этап предвыборной кампании — отправляется в муниципалитеты, чтобы встретиться с секретарями первичных отделений «Единой России» в рамках праймериз. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, за месяц он планирует посетить все пять управленческих округов, точнее их столицы.

7 мая Паслер посетит Первоуральск, куда должен был ехать 30 апреля. «Поездка сорвалась на уровне руководства исполкома „Единой России“», — объяснил собеседник. Вместе с Паслером объезжать территории будет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его спарринг-партнер на праймериз. Согласно процедуре, кандидатам нужно встретиться не меньше чем с 75% секретарей первичных отделений.

«Во время визитов [у Паслера] будет не только партийная часть, но и посещение крупных объектов», — добавил другой собеседник агентства. Даты визитов Паслера в Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Нижний Тагил пока не определены. «Но это будет май», — уточнил источник. Представитель губернатора, отвечая на запрос URA.RU по теме, заявила: «Врио губернатора Денис Паслер работает в соответствии со своим графиком».

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер начинает важный этап предвыборной кампании — отправляется в муниципалитеты, чтобы встретиться с секретарями первичных отделений «Единой России» в рамках праймериз. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, за месяц он планирует посетить все пять управленческих округов, точнее их столицы. 7 мая Паслер посетит Первоуральск, куда должен был ехать 30 апреля. «Поездка сорвалась на уровне руководства исполкома „Единой России“», — объяснил собеседник. Вместе с Паслером объезжать территории будет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его спарринг-партнер на праймериз. Согласно процедуре, кандидатам нужно встретиться не меньше чем с 75% секретарей первичных отделений. «Во время визитов [у Паслера] будет не только партийная часть, но и посещение крупных объектов», — добавил другой собеседник агентства. Даты визитов Паслера в Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Нижний Тагил пока не определены. «Но это будет май», — уточнил источник. Представитель губернатора, отвечая на запрос URA.RU по теме, заявила: «Врио губернатора Денис Паслер работает в соответствии со своим графиком».
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© Служба новостей «URA.RU»
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