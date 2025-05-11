11 мая 2025
10 мая 2025

В Тюменской области паводок переместился из Абатского в Викулово. Инфографика

В Тюменской области в Викулово река Ишим за сутки выросла на 35 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке и Ишиме вода убывает
В Ильинке и Ишиме вода убывает Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области паводок переместился в сторону Викулово — там уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки 743 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке и Ишиме вода убывает. В Абатском рост воды замедлился.

«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +35 см. Уровень воды над нулем поста 743 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 909 см», — указано на сайте.

Также опускается уровень воды в Ильинке — за сутки уровень воды опустился на два сантиметра и опустился ниже критической отметки (до 794 см). В других районах произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга -4 (654 см);
  • в Абатском река Ишим +8 (1120 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -1 (526 см);
  • в Тобольске река Иртыш +4 (659 см);
  • в Тюмени река Тура +5 (612 см).
Как изменился уровень воды в реках.
Как изменился уровень воды в реках.
Фото:

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В Тюменской области паводок переместился в сторону Викулово — там уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки 743 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке и Ишиме вода убывает. В Абатском рост воды замедлился. «Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +35 см. Уровень воды над нулем поста 743 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 909 см», — указано на сайте. Также опускается уровень воды в Ильинке — за сутки уровень воды опустился на два сантиметра и опустился ниже критической отметки (до 794 см). В других районах произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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