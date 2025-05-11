В Тюменской области паводок переместился в сторону Викулово — там уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 35 сантиметров и достиг отметки 743 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. В Ильинке и Ишиме вода убывает. В Абатском рост воды замедлился.
«Гидропост Ишим — Викулово. Изменение уровня воды за сутки +35 см. Уровень воды над нулем поста 743 см. Гидропост Ишим — Ишим. Изменения -7 см, уровень воды 909 см», — указано на сайте.
Также опускается уровень воды в Ильинке — за сутки уровень воды опустился на два сантиметра и опустился ниже критической отметки (до 794 см). В других районах произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга -4 (654 см);
- в Абатском река Ишим +8 (1120 см);
- в Ялуторовске река Тобол -1 (526 см);
- в Тобольске река Иртыш +4 (659 см);
- в Тюмени река Тура +5 (612 см).
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