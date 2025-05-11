11 мая 2025
10 мая 2025

В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ. Фото

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Южный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация произошла 12 мая
Эвакуация произошла 12 мая Фото:

В Тюмени эвакуировали торговый центр "Южный". Как сообщили в telegram-канале "Тюмень №1", причиной эвакуации могла стать пожарная тревога.

"ТЦ "Южный" эвакуировали. Предварительно, из-за пожарной тревоги", — указано в сообщении telegram-канала.

Как рассказали агентству в ГУ МЧС России по региону, к ним сообщения по поводу инцидента не поступали. В администрации торгового центра на звонок корреспондента не ответили. Туда направлен письменный запрос.

Эвакуация произошла 12 мая.
Эвакуация произошла 12 мая.
Фото:

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В Тюмени эвакуировали торговый центр "Южный". Как сообщили в telegram-канале "Тюмень №1", причиной эвакуации могла стать пожарная тревога. "ТЦ "Южный" эвакуировали. Предварительно, из-за пожарной тревоги", — указано в сообщении telegram-канала. Как рассказали агентству в ГУ МЧС России по региону, к ним сообщения по поводу инцидента не поступали. В администрации торгового центра на звонок корреспондента не ответили. Туда направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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