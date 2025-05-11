Эвакуация произошла 12 мая
В Тюмени эвакуировали торговый центр "Южный". Как сообщили в telegram-канале "Тюмень №1", причиной эвакуации могла стать пожарная тревога.
"ТЦ "Южный" эвакуировали. Предварительно, из-за пожарной тревоги", — указано в сообщении telegram-канала.
Как рассказали агентству в ГУ МЧС России по региону, к ним сообщения по поводу инцидента не поступали. В администрации торгового центра на звонок корреспондента не ответили. Туда направлен письменный запрос.
Эвакуация произошла 12 мая.
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