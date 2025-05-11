Сборная Федерация чир спорта Курганской области заняла 10-е место на всероссийских соревнованиях и первенстве России, которые прошли 3 и 4 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту региона.
«Сборная Курганской области очень достойно и ярко представила свою программу, не потеряв ни одного элемента! Мы оказались на таких крупных соревнованиях впервые и очень воодушевились, поэтому будем стараться еще больше, чтобы стать еще лучше и сильнее! Дальше — больше!», — сообщили в Федерации чир спорта Курганской области. В соревнованиях приняли участие 14 лучших команд страны в категории «юноши/девушки», курганские спортсмены боролись за победу наравне с сильнейшими коллективами России.
Ранее спортсмены Курганской области уже демонстрировали высокие результаты на различных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе и получили право выступить на чемпионате России, а также становились призерами на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо.
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