11 мая 2025
10 мая 2025

Курган богат талантами: чирлидеры выступили на соревнованиях в Москве. Фото

Курганская команда чирлидеров заняла 10 место на первенстве России
© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях приняли участие 14 лучших команд страны (архивное фото)
В соревнованиях приняли участие 14 лучших команд страны (архивное фото) Фото:

Сборная Федерация чир спорта Курганской области заняла 10-е место на всероссийских соревнованиях и первенстве России, которые прошли 3 и 4 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту региона.

Курганские чирлидеры на всероссийских состязаниях
Курганские чирлидеры на всероссийских состязаниях
Фото:

«Сборная Курганской области очень достойно и ярко представила свою программу, не потеряв ни одного элемента! Мы оказались на таких крупных соревнованиях впервые и очень воодушевились, поэтому будем стараться еще больше, чтобы стать еще лучше и сильнее! Дальше — больше!», — сообщили в Федерации чир спорта Курганской области. В соревнованиях приняли участие 14 лучших команд страны в категории «юноши/девушки», курганские спортсмены боролись за победу наравне с сильнейшими коллективами России.

Ранее спортсмены Курганской области уже демонстрировали высокие результаты на различных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе и получили право выступить на чемпионате России, а также становились призерами на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо.

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Сборная Федерация чир спорта Курганской области заняла 10-е место на всероссийских соревнованиях и первенстве России, которые прошли 3 и 4 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту региона. «Сборная Курганской области очень достойно и ярко представила свою программу, не потеряв ни одного элемента! Мы оказались на таких крупных соревнованиях впервые и очень воодушевились, поэтому будем стараться еще больше, чтобы стать еще лучше и сильнее! Дальше — больше!», — сообщили в Федерации чир спорта Курганской области. В соревнованиях приняли участие 14 лучших команд страны в категории «юноши/девушки», курганские спортсмены боролись за победу наравне с сильнейшими коллективами России. Ранее спортсмены Курганской области уже демонстрировали высокие результаты на различных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе и получили право выступить на чемпионате России, а также становились призерами на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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