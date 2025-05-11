11 мая 2025

В Тюмени восьмилетний мальчик сбил на самокате пенсионерку, его родители заплатят женщине 200 тысяч

Тюменцы заплатят 200 тысяч рублей пенсионерке, которую их сын сбил на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате инцидента у женщины диагностировали перелом левой руки и ушиб
В результате инцидента у женщины диагностировали перелом левой руки и ушиб Фото:

В Тюмени родители восьмилетнего мальчика заплатят компенсацию пострадавшей пенсионерке, которую сбил их сын на электросамокате. В результате инцидента у женщины диагностировали перелом левой руки и ушиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В мае 2024 года на пешеходной зоне у дома №3 по улице 50 лет Октября в областном центре ее сбил восьмилетний мальчик на электросамокате. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы (перелом костей левой руки, ушиб поясничного отдела позвоночника)», — сообщили в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с родителей несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в качестве компенсации вреда пострадавшей пенсионерке. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.

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В Тюмени родители восьмилетнего мальчика заплатят компенсацию пострадавшей пенсионерке, которую сбил их сын на электросамокате. В результате инцидента у женщины диагностировали перелом левой руки и ушиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В мае 2024 года на пешеходной зоне у дома №3 по улице 50 лет Октября в областном центре ее сбил восьмилетний мальчик на электросамокате. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы (перелом костей левой руки, ушиб поясничного отдела позвоночника)», — сообщили в прокуратуре. Суд постановил взыскать с родителей несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в качестве компенсации вреда пострадавшей пенсионерке. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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