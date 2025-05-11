В Тюмени восьмилетний мальчик сбил на самокате пенсионерку, его родители заплатят женщине 200 тысяч

В Тюмени родители восьмилетнего мальчика заплатят компенсацию пострадавшей пенсионерке, которую сбил их сын на электросамокате. В результате инцидента у женщины диагностировали перелом левой руки и ушиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«В мае 2024 года на пешеходной зоне у дома №3 по улице 50 лет Октября в областном центре ее сбил восьмилетний мальчик на электросамокате. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы (перелом костей левой руки, ушиб поясничного отдела позвоночника)», — сообщили в прокуратуре.
Суд постановил взыскать с родителей несовершеннолетнего 200 тысяч рублей в качестве компенсации вреда пострадавшей пенсионерке. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.
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