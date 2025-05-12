Германия готова продолжить поставки оружия Украине, если не будет заключено перемирие

Германия готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. Об этом рассказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
«Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений», — сообщил он на пресс-конференции в Лондоне. Трансляцию вел YouTube-канал Times News.
Йоханн Вадефуль подчеркнул широкую поддержку этой позиции среди немецких парламентариев, напомнив про недавно одобренный пакет помощи на 3 миллиарда евро. Вадефуль выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции при условии подтверждения Россией полного прекращения огня. Российский лидер предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Европейские лидеры также потребовали от России прекратить огонь на Украине с 12 мая, угрожая новыми санкциями.
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