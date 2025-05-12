Германия готова продолжить поставки оружия Украине, если не будет заключено перемирие

МИД Германии: ФРГ готова к дальнейшим поставкам вооружения на Украину
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Германия готова принять еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро
Германия готова принять еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Германия готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. Об этом рассказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений», — сообщил он на пресс-конференции в Лондоне. Трансляцию вел YouTube-канал Times News.

Йоханн Вадефуль подчеркнул широкую поддержку этой позиции среди немецких парламентариев, напомнив про недавно одобренный пакет помощи на 3 миллиарда евро. Вадефуль выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с  президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции при условии подтверждения Россией полного прекращения огня. Российский лидер предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Европейские лидеры также потребовали от России прекратить огонь на Украине с 12 мая, угрожая новыми санкциями.

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Германия готова продолжать поставки оружия на Украину при отсутствии перемирия между Киевом и Москвой. Об этом рассказал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. «Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений», — сообщил он на пресс-конференции в Лондоне. Трансляцию вел YouTube-канал Times News. Йоханн Вадефуль подчеркнул широкую поддержку этой позиции среди немецких парламентариев, напомнив про недавно одобренный пакет помощи на 3 миллиарда евро. Вадефуль выразил уверенность, что Берлин предоставит дополнительные пакеты военной помощи, если переговоры о прекращении огня не начнутся. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с  президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции при условии подтверждения Россией полного прекращения огня. Российский лидер предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Европейские лидеры также потребовали от России прекратить огонь на Украине с 12 мая, угрожая новыми санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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