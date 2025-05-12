Захарова жестко раскритиковала решение Польши закрыть генконсульство

Польша, закрыв генконсульство России в Кракове, сознательно ухудшает отношения с Москвой. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что польские власти действуют вопреки интересам собственных граждан. Захарова подчеркнула, что адекватный ответ на такие действия последует вскоре.
В Кракове закрывают генконсульство России по указанию главы МИД Польши Радослава Сикорского. Это решение связано с обвинениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Сикорский заявил о наличии у польских властей доказательств, однако конкретные факты не были озвучены, передает деловая газета «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.