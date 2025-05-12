Захарова жестко раскритиковала решение Польши закрыть генконсульство

Захарова: Польша сознательно ухудшает отношения с Россией
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Польша действует против интересов своих граждан, заявила Захарова
Польша действует против интересов своих граждан, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Польша закрыла генконсульство РФ

Польша, закрыв генконсульство России в Кракове, сознательно ухудшает отношения с Москвой. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что польские власти действуют вопреки интересам собственных граждан. Захарова подчеркнула, что адекватный ответ на такие действия последует вскоре.

В Кракове закрывают генконсульство России по указанию главы МИД Польши Радослава Сикорского. Это решение связано с обвинениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Сикорский заявил о наличии у польских властей доказательств, однако конкретные факты не были озвучены, передает деловая газета «Взгляд».

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Польша, закрыв генконсульство России в Кракове, сознательно ухудшает отношения с Москвой. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что польские власти действуют вопреки интересам собственных граждан. Захарова подчеркнула, что адекватный ответ на такие действия последует вскоре. В Кракове закрывают генконсульство России по указанию главы МИД Польши Радослава Сикорского. Это решение связано с обвинениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Сикорский заявил о наличии у польских властей доказательств, однако конкретные факты не были озвучены, передает деловая газета «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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