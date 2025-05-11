В Екатеринбурге задержали топ-полицейского, который недавно уволился

В Екатеринбурге задержали бывшего замначальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД по Свердловской области Владимира Островских. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«За несколько дней до задержания Островских вышел на пенсию. Предположительно, задержали его 6-го или 7-го мая», — сказал собеседник агентства. В чем подозревают силовика, ему неизвестно.
Островских вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Меру пресечения отставному офицеру избрали 8 мая в Ленинском райсуде.
«Суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о помещении фигуранта под стражу. Ему избран домашний арест до 5 июля. Кроме того, ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу», — отметили в суде. В свердловских силовых структурах от комментариев по теме воздержались.
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