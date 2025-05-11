Дело курганского экс-гаишника, переехавшего женщину возле бара, направлено в суд

В городе Далматово Курганской области прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в смертельном ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, экс-полицейскому инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем Mazda 6 в темное время суток без включенных фар дальнего и ближнего света, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. «В результате женщина от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре. После происшествия бывший сотрудник ГИБДД покинул место ДТП.
В пресс-службе регионального следственного управления СК уточнили, что водитель был задержан в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления. На период следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Далматовский районный суд. В прокуратуре отметили, что расследование проведено в полном объеме, собрана доказательственная база. Ожидается назначение даты первого судебного заседания.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник Госавтоинспекции, которого задержали за наезд на девушку возле бара, был пьян в момент совершения смертельного ДТП. Инцидент произошел возле одного из баров Далматово.
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