11 мая 2025

Дело курганского экс-гаишника, переехавшего женщину возле бара, направлено в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-гаишник переехал женщину возле бара в городе Далматово
Экс-гаишник переехал женщину возле бара в городе Далматово Фото:

В городе Далматово Курганской области прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в смертельном ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, экс-полицейскому инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем Mazda 6 в темное время суток без включенных фар дальнего и ближнего света, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. «В результате женщина от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре. После происшествия бывший сотрудник ГИБДД покинул место ДТП.

В пресс-службе регионального следственного управления СК уточнили, что водитель был задержан в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления. На период следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Далматовский районный суд. В прокуратуре отметили, что расследование проведено в полном объеме, собрана доказательственная база. Ожидается назначение даты первого судебного заседания.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник Госавтоинспекции, которого задержали за наезд на девушку возле бара, был пьян в момент совершения смертельного ДТП. Инцидент произошел возле одного из баров Далматово. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Далматово Курганской области прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в смертельном ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, экс-полицейскому инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем Mazda 6 в темное время суток без включенных фар дальнего и ближнего света, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. «В результате женщина от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре. После происшествия бывший сотрудник ГИБДД покинул место ДТП. В пресс-службе регионального следственного управления СК уточнили, что водитель был задержан в этот же день по подозрению в совершении указанного преступления. На период следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Далматовский районный суд. В прокуратуре отметили, что расследование проведено в полном объеме, собрана доказательственная база. Ожидается назначение даты первого судебного заседания. Ранее URA.RU писало, что сотрудник Госавтоинспекции, которого задержали за наезд на девушку возле бара, был пьян в момент совершения смертельного ДТП. Инцидент произошел возле одного из баров Далматово. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...