11 мая 2025
10 мая 2025

В ХМАО учитель музыки напала на ученицу из-за праздничного пирога для коллеги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель по фортепиано напала на воспитанницу из-за праздничного пирога
Учитель по фортепиано напала на воспитанницу из-за праздничного пирога Фото:

В школе искусств №1 в Нижневартовске учительница выбила пирог из рук воспитанницы, который предназначался ее коллеге по случаю дня рождения. Мэрия проводит проверку инцидента.

«Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — написали родители девочки в соцсетях.

Департамент социальной политики города начал проверку инцидента. Чиновники дадут оценку действиям преподавателя.

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В школе искусств №1 в Нижневартовске учительница выбила пирог из рук воспитанницы, который предназначался ее коллеге по случаю дня рождения. Мэрия проводит проверку инцидента. «Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — написали родители девочки в соцсетях. Департамент социальной политики города начал проверку инцидента. Чиновники дадут оценку действиям преподавателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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