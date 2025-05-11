В школе искусств №1 в Нижневартовске учительница выбила пирог из рук воспитанницы, который предназначался ее коллеге по случаю дня рождения. Мэрия проводит проверку инцидента.
«Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — написали родители девочки в соцсетях.
Департамент социальной политики города начал проверку инцидента. Чиновники дадут оценку действиям преподавателя.
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