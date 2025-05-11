Депутаты заксобрания ЯНАО готовятся отчитаться за бюджет округа

Совет заксобрания ЯНАО утвердил повестку ближайшего заседания, которое состоится 22 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, основное внимание депутатов будет уделено вопросам финансовой политики, в частности, рассмотрению отчетов об исполнении бюджета ЯНАО и деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год.
«В ходе заседания депутаты заслушают доклады об исполнении бюджета автономного округа и отчет о работе Территориального фонда ОМС ЯНАО за текущий год», — уточнили в пресс-службе Законодательного собрания. Также отмечается, что накануне, 20 мая, состоится расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, где планируется детально проанализировать эффективность использования бюджетных средств.
Кроме того, в рамках майского заседания перед депутатами выступят глава Салехарда Алексей Титовский и председатель городской думы Вадим Кугаевский. Они представят отчет о работе органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию окружной столицы и ответят на вопросы парламентариев по актуальным направлениям развития города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!