11 мая 2025
10 мая 2025

Депутаты заксобрания ЯНАО готовятся отчитаться за бюджет округа

© Служба новостей «URA.RU»
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В заседании примут участие мэр и спикер Салехарда
В заседании примут участие мэр и спикер Салехарда Фото:

Совет заксобрания ЯНАО утвердил повестку ближайшего заседания, которое состоится 22 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, основное внимание депутатов будет уделено вопросам финансовой политики, в частности, рассмотрению отчетов об исполнении бюджета ЯНАО и деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год.

«В ходе заседания депутаты заслушают доклады об исполнении бюджета автономного округа и отчет о работе Территориального фонда ОМС ЯНАО за текущий год», — уточнили в пресс-службе Законодательного собрания. Также отмечается, что накануне, 20 мая, состоится расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, где планируется детально проанализировать эффективность использования бюджетных средств.

Кроме того, в рамках майского заседания перед депутатами выступят глава Салехарда Алексей Титовский и председатель городской думы Вадим Кугаевский. Они представят отчет о работе органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию окружной столицы и ответят на вопросы парламентариев по актуальным направлениям развития города.

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Совет заксобрания ЯНАО утвердил повестку ближайшего заседания, которое состоится 22 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, основное внимание депутатов будет уделено вопросам финансовой политики, в частности, рассмотрению отчетов об исполнении бюджета ЯНАО и деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год. «В ходе заседания депутаты заслушают доклады об исполнении бюджета автономного округа и отчет о работе Территориального фонда ОМС ЯНАО за текущий год», — уточнили в пресс-службе Законодательного собрания. Также отмечается, что накануне, 20 мая, состоится расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, где планируется детально проанализировать эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, в рамках майского заседания перед депутатами выступят глава Салехарда Алексей Титовский и председатель городской думы Вадим Кугаевский. Они представят отчет о работе органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию окружной столицы и ответят на вопросы парламентариев по актуальным направлениям развития города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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