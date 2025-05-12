В Курганской области активно проходит кампания по внутрипартийному голосованию «Единой России». Праймериз, которые пройдут с 19 по 26 мая, уже породили закулисные споры — кто из фаворитов неожиданно может не дотянуть до мандата. URA.RU пообщалось с инсайдерами и политологом и проанализировало, кто оказался в зоне риска — несмотря на поддержку и статус.
Под угрозой — ветераны облдумы
Один из самых обсуждаемых кандидатов, у которых, по данным инсайдеров, пошатнулись позиции, — Константин Гладковский, представляющий интересы ветеранов войны в Афганистане. По данным источников URA.RU, власть нацелена ввести в политику ресурсных кандидатов, готовых активно участвовать в финансовой помощи фронту. Кроме того, акцент делается на тех, кто имеет поддержку и не конфликтует. Гладковский же имел судебные тяжбы с участниками своей общественной организации. При этом инсайдеры уверены, что сильной стороной Гладковского является его опыт на посту депутата. Так же он хорошо известен электорату, который поддерживает своего избранника. Поэтому окончательно говорить о завершении политической карьеры пока рано. Корреспондент URA.RU попытался выяснить позиции и отношение к праймериз у самого Гладковского. Депутат прочитал, однако, пока не ответил на сообщение в мессенджере.
Сложности могут возникнуть и у Гиви Сепиашвили — депутата и врача-онколога. Его участие в выборах также под вопросом. «Против него играют влиятельные фигуры, которые не заинтересованы в его дальнейшем нахождении в парламенте», — отмечают они. При этом у него лояльные избиратели, люди уважают его за труд и спасение жизней. Сам депутат в разговоре с корреспондентом URA.RU информацию по теме не комментировал.
Чужие округа
В шаткой ситуации оказалась Ольга Баланчук, экс-директор гимназии №47. Ее отправили на новый для нее Щучанский округ, где у нее практически нет узнаваемости. «Часть элит обсуждала, что она собиралась завершить политическую карьеру. Однако у Баланчук остаются покровители, желающие сохранить ее в составе облдумы. Могут помочь ей с избирательной кампанией», — отмечают источники. Сама Баланчук отказывалась давать комментарии по этому поводу по телефону.
По данным источников URA.RU, под вопросом и переизбрание строительного бизнесмена Андрея Шиншина. Несмотря на поддержку со стороны партии, у него появились «обстоятельства», способные поставить под сомнение его избрание в облдуму, даже несмотря на неплохие позиции. Корреспондент направил вопрос депутаты в личные сообщения. Ответ ожидается.
Политолог Сергей Ширяев также отметил, что риски у тех, кто пойдет по незнакомым округам, действительно есть. «Смена округов, как правило, влияет в негативную сторону на кандидатов. Оппоненты явно это используют. Исключение — разве что Дмитрий Ильтяков. Он идет по округу, где базируются предприятия его холдинга. Там у него даже больше шансов, чем в прежнем округе», — отметил Ширяев в разговоре с журналистом. Ильтяков в разговоре с журналистом также отмечал, что не боится данной ситуации и уверен в своих силах.
Роль явки и усталость электората
Эксперт Ширяев также подчеркивает важность активности избирателей. По его словам, для кандидатов от партии комфортна низкая явка — в этом случае выигрывают лояльные кандидаты. «Если придут протестно настроенные или нейтральные избиратели — это создает новые риски. Высокая явка для партии власти всегда менее предсказуема», — подчеркнул он.
Также он выделил факторы, которые могут ослабить позиции даже сильных и опытных кандидатов. «Если кандидат уже несколько созывов находится в думе, то элемент усталости электората — важный фактор. Без новых идей поддержка таких политиков будет падать», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что по данным с сайта «Единой России», на праймериз по выборам в курганскую облдуму зарегистрировано 200 участников. Конкурс — 5,88 человека на мандат. В гендерной пропорции почти равенство: 50,5% женщин и 49,5% мужчин. Среди них — 47% управленцев, 28% служащих, 11% педагогов, 7% бизнесменов, 5% пенсионеров и студентов, 3% медиков. Голосование на праймериз ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Итоги станут основой для формирования списка на выборы, которые состоятся 14 сентября.
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