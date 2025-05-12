ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области, погибло четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки дронов в Челбурде погибли четыре человека, заявил Сальдо
В результате атаки дронов в Челбурде погибли четыре человека, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удары по Херсонской области, в результате которых погибли четыре мирных жителя, а двое пострадали. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки дронов в селе Челбурда погибло четыре человека, один раненый был госпитализирован в Скадовск.

Также в Голой Пристани ранен местный житель, которому оказана медицинская помощь. В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Каиры и несколько других населенных пунктов, заключил Сальдо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ нанесли удары по Херсонской области, в результате которых погибли четыре мирных жителя, а двое пострадали. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки дронов в селе Челбурда погибло четыре человека, один раненый был госпитализирован в Скадовск. Также в Голой Пристани ранен местный житель, которому оказана медицинская помощь. В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Каиры и несколько других населенных пунктов, заключил Сальдо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...