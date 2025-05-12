ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области, погибло четыре человека

ВСУ нанесли удары по Херсонской области, в результате которых погибли четыре мирных жителя, а двое пострадали. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки дронов в селе Челбурда погибло четыре человека, один раненый был госпитализирован в Скадовск.
Также в Голой Пристани ранен местный житель, которому оказана медицинская помощь. В Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Каиры и несколько других населенных пунктов, заключил Сальдо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.