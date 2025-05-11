Хлебозавод в Пермском крае рекордно увеличил выручку

Одно из крупнейших хлебопекарных предприятий Пермского края — ООО «Хлебный дом», в 2024 году получило доход более 430 млн рублей. Годом ранее выручка составила 400 млн рублей.
«ООО „Хлебный дом“», отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 430,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,7 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составила 11 млн рублей.
ООО «Хлебный дом» находится в Кунгуре. Производит хлебобулочные, кондитерские, сухарные и бараночные изделия. Ежесуточно реализуется более 30 тонн продукции предприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод сельскохозяйственной и коммунальной техники увеличил прибыль. Чистая прибыль компании достигла 218 млн рублей.
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