«Реальные педофилы гуляют на свободе»: екатеринбуржцы затащили в сауну детей

В Екатеринбурге двое мужчин затащили в сауну компанию детей

12 мая 2025 в 14:37 Размер текста - 17 +

В сауну оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 10 мая двое мужчин притащили в сауну 11-летнего мальчика с друзьями. После этого в сауну ворвались силовики. Подробности истории рассказала адвокат Зарина Адыева. «Выяснилось, что мужчины предлагали детям выпить пива, чтобы расслабиться. До этого они несколько раз встречались с ними в „Бургер Кинге“, угощали и предлагали сняться в модельном агентстве. В отделе полиции в телефоне одного из задержанных мужчин обнаружили профессиональные фото обнаженных мальчиков (других)», — написала Адыева в telegram-канале. Вероятно, после опроса мужчин отпустили. Адвокат помогла отцу 11-летнего мальчика написать обращение в Следственный комитет. «То, что эти мужчины реально являются преступниками, думаю, сомнений ни у кого не возникает. Администратору [сауны] они сказали, что они тренеры, поэтому идут с детьми в сауну. Если же уголовное дело не будет возбуждено, то получится ситуация, что реальные педофилы гуляют на свободе, а оговоренные малолетками ни в чем неповинные мужчины сидят за решеткой», — продолжила адвокат. Зарина Адыева просит всех, кто обладает информацией о данных мужчинах, связаться с ней. Анонимность гарантирована. «Если они останутся безнаказанными, то в следующий раз могут пострадать ваши дети, а полиция может не успеть предотвратить страшное», — заключила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 мая двое мужчин притащили в сауну 11-летнего мальчика с друзьями. После этого в сауну ворвались силовики. Подробности истории рассказала адвокат Зарина Адыева. «Выяснилось, что мужчины предлагали детям выпить пива, чтобы расслабиться. До этого они несколько раз встречались с ними в „Бургер Кинге“, угощали и предлагали сняться в модельном агентстве. В отделе полиции в телефоне одного из задержанных мужчин обнаружили профессиональные фото обнаженных мальчиков (других)», — написала Адыева в telegram-канале. Вероятно, после опроса мужчин отпустили. Адвокат помогла отцу 11-летнего мальчика написать обращение в Следственный комитет. «То, что эти мужчины реально являются преступниками, думаю, сомнений ни у кого не возникает. Администратору [сауны] они сказали, что они тренеры, поэтому идут с детьми в сауну. Если же уголовное дело не будет возбуждено, то получится ситуация, что реальные педофилы гуляют на свободе, а оговоренные малолетками ни в чем неповинные мужчины сидят за решеткой», — продолжила адвокат. Зарина Адыева просит всех, кто обладает информацией о данных мужчинах, связаться с ней. Анонимность гарантирована. «Если они останутся безнаказанными, то в следующий раз могут пострадать ваши дети, а полиция может не успеть предотвратить страшное», — заключила она.