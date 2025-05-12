Как хам на Mercedes вырубил девушку-курьера в Екатеринбурге. Видео

Курьер отбивалась от водителя Mercedes, который ударил ее на парковке

12 мая 2025 в 15:02 Размер текста - 17 +

Конфликт на парковке попал на видео Фото: Стас Этвеш © URA.RU Конфликт между водителем Mercedes и девушкой-курьером в Екатеринбурге попал на камеры наблюдения. Видео с URA.RU поделился человек из окружения Тимура Мусаева, которого задержали по подозрению в хулиганстве. Как видно на кадрах, курьер Наталья Ф. проходит мимо Mercedes, возле которого стоит водитель Мусаев, и снимает все на телефон. Мужчина останавливает девушку, держит ее, происходит какой-то разговор, после чего он выбивает сотовый из ее рук. Курьер в ту же секунду пинает обидчика. Она поднимает телефон с асфальта, продолжается перепалка, после чего Мусаев дает девушке пощечину. Наталья отбивается и пытается дать сдачу незнакомцу. «Из здания кафе потерпевшая вышла, уже снимая на телефон Тимура, хотя он никаких в этот момент действий не предпринимал. Что это, как не провокация? Тимур в принципе не наносит ей ударов, которые могли бы повлечь сотрясение головного мозга, о чем потерпевшая первым делом сообщила в СМИ. Все это прямо говорит о том, что потерпевшая намеренно раздувает конфликт», — считает собеседник агентства. Тем не менее девушка попала в больницу с сотрясением мозга. Она рассказывала, что Мусаев ударил ее, оскорблял и разбил телефон. Конфликт произошел из-за того, что курьер своей машиной перегородила путь водителю Mercedes. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт между водителем Mercedes и девушкой-курьером в Екатеринбурге попал на камеры наблюдения. Видео с URA.RU поделился человек из окружения Тимура Мусаева, которого задержали по подозрению в хулиганстве. Как видно на кадрах, курьер Наталья Ф. проходит мимо Mercedes, возле которого стоит водитель Мусаев, и снимает все на телефон. Мужчина останавливает девушку, держит ее, происходит какой-то разговор, после чего он выбивает сотовый из ее рук. Курьер в ту же секунду пинает обидчика. Она поднимает телефон с асфальта, продолжается перепалка, после чего Мусаев дает девушке пощечину. Наталья отбивается и пытается дать сдачу незнакомцу. «Из здания кафе потерпевшая вышла, уже снимая на телефон Тимура, хотя он никаких в этот момент действий не предпринимал. Что это, как не провокация? Тимур в принципе не наносит ей ударов, которые могли бы повлечь сотрясение головного мозга, о чем потерпевшая первым делом сообщила в СМИ. Все это прямо говорит о том, что потерпевшая намеренно раздувает конфликт», — считает собеседник агентства. Тем не менее девушка попала в больницу с сотрясением мозга. Она рассказывала, что Мусаев ударил ее, оскорблял и разбил телефон. Конфликт произошел из-за того, что курьер своей машиной перегородила путь водителю Mercedes. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).