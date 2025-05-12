Мигранты начали возвращаться в Челябинскую область

В Челябинскую область в начале 2025 года начали снова возвращаться мигранты. Как следует из данных Челябинскстата, прирост числа приехавших в сравнении с 2024 годом удвоился.
«Общая характеристика миграционной ситуации в Челябинской области в январе-феврале. Прирост международной миграции: в 2024 году — 0,535 тысячи человек, в 2025 году — 1,386 тысячи человек», — отметил Челябинскстат в своем отчете.
Две трети показателя обеспечили выходцы из стран СНГ, а 280 человек — превышение числа приехавших над уехавшими из дальнего зарубежья. В 2024 году сальдо в этой категории было отрицательным (минус девять человек).
Всего за два первых месяца года в регион прибыли 10,3 тысячи человек, уехали — 9,1 тысячи. Данные включают как внутреннюю, так и международную миграцию. Годом ранее индикатор характеризовал отток проживающих — минус 427 человек. Больше всего жителей прибыли из других регионов страны (7,8 тысячи приехавших). Из стран СНГ мигрировали 2000 человек.
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