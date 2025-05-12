Челябинцы стали чаще снимать большие квартиры, а цены на аренду снизились

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Сейчас аренда жилья по сравнению с ноябрем 2024 года снизилась на 14% до 25 000 рублей в месяц
Сейчас аренда жилья по сравнению с ноябрем 2024 года снизилась на 14% до 25 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом спрос на долгосрочную аренду вырос на 20%. При этом горожане стали чаще снимать двухкомнатное и трехкомнатное жилье, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В Челябинске год к году интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 20%. При этом в городе зафиксирован рост в сегменте однокомнатных (+6%), двухкомнатных (+29%) и трехкомнатных квартир (+77%), а также студий (+22%)», — сообщается в пресс-службе.

При этом арендное жилье в городе по сравнению с ноябрем 2024 года подешевело на 14% — до 25 тысяч рублей в месяц. Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снижение стоимости может сохраниться приблизительно до середины лета. Тогда арендные квартиры поднимутся в цене перед началом учебного и делового сезонов. Специалист также подчеркнул, что сейчас же для части покупателей аренда квартиры в Челябинске остается альтернативой ипотеке, поэтому на нее есть спрос.

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В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом спрос на долгосрочную аренду вырос на 20%. При этом горожане стали чаще снимать двухкомнатное и трехкомнатное жилье, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В Челябинске год к году интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 20%. При этом в городе зафиксирован рост в сегменте однокомнатных (+6%), двухкомнатных (+29%) и трехкомнатных квартир (+77%), а также студий (+22%)», — сообщается в пресс-службе. При этом арендное жилье в городе по сравнению с ноябрем 2024 года подешевело на 14% — до 25 тысяч рублей в месяц. Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снижение стоимости может сохраниться приблизительно до середины лета. Тогда арендные квартиры поднимутся в цене перед началом учебного и делового сезонов. Специалист также подчеркнул, что сейчас же для части покупателей аренда квартиры в Челябинске остается альтернативой ипотеке, поэтому на нее есть спрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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