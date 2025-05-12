Жарили шашлыки и жгли траву: свердловчане за праздники сотни раз нарушили запреты

В лесах Свердловской области за майские праздники проведено 2,7 тысяч рейдов
© Служба новостей «URA.RU»
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В особый противопожарный режим нельзя использовать открытый огонь
В особый противопожарный режим нельзя использовать открытый огонь Фото:

За майские праздники жители Свердловской области 280 раз нарушили противопожарный режим — они жарили шашлыки в неположенном месте и жгли траву. Об этом рассказали в департаменте информполитики области. 

«Несмотря на ограничения, установленные особым противопожарным режимом, люди готовили пищу в нестационарных мангалах в парках и на прибрежных территориях. Были зафиксированы палы травы, огонь от которых мог перейти в лесной массив», — цитирует департамент слова министра природных ресурсов региона Дениса Мамонтова.

Нарушения были выявлены в ходе рейдов по предупреждению лесных пожаров. За майские праздники их было проведено более 2,7 тысяч. В департаменте информполитик области напомнили, что за нарушение требований особого противопожарного режима полагаются штрафы. От 40 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 60 до 90 тысяч рублей для должностных и от 600 тысяч до одного миллиона рублей для юридических. 

Особый противопожарный режим в Екатеринбурге начал действовать с 19 апреля. Корреспонденты URA.RU изучили, где можно жарить шашлыки законно. 

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За майские праздники жители Свердловской области 280 раз нарушили противопожарный режим — они жарили шашлыки в неположенном месте и жгли траву. Об этом рассказали в департаменте информполитики области.  «Несмотря на ограничения, установленные особым противопожарным режимом, люди готовили пищу в нестационарных мангалах в парках и на прибрежных территориях. Были зафиксированы палы травы, огонь от которых мог перейти в лесной массив», — цитирует департамент слова министра природных ресурсов региона Дениса Мамонтова. Нарушения были выявлены в ходе рейдов по предупреждению лесных пожаров. За майские праздники их было проведено более 2,7 тысяч. В департаменте информполитик области напомнили, что за нарушение требований особого противопожарного режима полагаются штрафы. От 40 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 60 до 90 тысяч рублей для должностных и от 600 тысяч до одного миллиона рублей для юридических.  Особый противопожарный режим в Екатеринбурге начал действовать с 19 апреля. Корреспонденты URA.RU изучили, где можно жарить шашлыки законно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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