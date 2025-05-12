Жарили шашлыки и жгли траву: свердловчане за праздники сотни раз нарушили запреты

За майские праздники жители Свердловской области 280 раз нарушили противопожарный режим — они жарили шашлыки в неположенном месте и жгли траву. Об этом рассказали в департаменте информполитики области.
«Несмотря на ограничения, установленные особым противопожарным режимом, люди готовили пищу в нестационарных мангалах в парках и на прибрежных территориях. Были зафиксированы палы травы, огонь от которых мог перейти в лесной массив», — цитирует департамент слова министра природных ресурсов региона Дениса Мамонтова.
Нарушения были выявлены в ходе рейдов по предупреждению лесных пожаров. За майские праздники их было проведено более 2,7 тысяч. В департаменте информполитик области напомнили, что за нарушение требований особого противопожарного режима полагаются штрафы. От 40 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 60 до 90 тысяч рублей для должностных и от 600 тысяч до одного миллиона рублей для юридических.
Особый противопожарный режим в Екатеринбурге начал действовать с 19 апреля. Корреспонденты URA.RU изучили, где можно жарить шашлыки законно.
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