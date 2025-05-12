В тюменских деревнях, которые отрезало от «большой земли» из-за паводка, ввели режим ЧС. Видео

В Тюменской области в деревнях Ефимова и Бокова ввели режим ЧС из-за паводка
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В Казанском районе уровень воды у села Ильинка опустился ниже опасной отметки
В Казанском районе уровень воды у села Ильинка опустился ниже опасной отметки Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

Деревни Ефимова и Бокова в Тюменской области оказались отрезаны от «большой земли» из-за высокого уровня воды, в поселениях вводят режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Тем не менее из-за высокого уровня воды оказались отрезаны от „большой земли“ деревни Ефимова и Бокова. Вводим там режим ЧС регионального уровня. Готовится принять большую воду Викуловский район», — рассказал глава региона.

В Казанском районе уровень воды у села Ильинка опустился ниже опасной отметки. В муниципалитете частично освободились ранее затопленные дороги, а специалисты в ближайшее время оценят ущерб от стихии.

Также сообщается, что в Ишимском районе вода постепенно отступает, однако из-за интенсивных осадков этот процесс идет медленнее ожидаемого. У села Абатское зафиксирован максимум паводка — уровень воды составил 1120 см, что ниже аналогичных показателей 2017 года. При этом угрозы федеральной трассе Р-402 нет.

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Деревни Ефимова и Бокова в Тюменской области оказались отрезаны от «большой земли» из-за высокого уровня воды, в поселениях вводят режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «Тем не менее из-за высокого уровня воды оказались отрезаны от „большой земли“ деревни Ефимова и Бокова. Вводим там режим ЧС регионального уровня. Готовится принять большую воду Викуловский район», — рассказал глава региона. В Казанском районе уровень воды у села Ильинка опустился ниже опасной отметки. В муниципалитете частично освободились ранее затопленные дороги, а специалисты в ближайшее время оценят ущерб от стихии. Также сообщается, что в Ишимском районе вода постепенно отступает, однако из-за интенсивных осадков этот процесс идет медленнее ожидаемого. У села Абатское зафиксирован максимум паводка — уровень воды составил 1120 см, что ниже аналогичных показателей 2017 года. При этом угрозы федеральной трассе Р-402 нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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