Деревни Ефимова и Бокова в Тюменской области оказались отрезаны от «большой земли» из-за высокого уровня воды, в поселениях вводят режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.
«Тем не менее из-за высокого уровня воды оказались отрезаны от „большой земли“ деревни Ефимова и Бокова. Вводим там режим ЧС регионального уровня. Готовится принять большую воду Викуловский район», — рассказал глава региона.
В Казанском районе уровень воды у села Ильинка опустился ниже опасной отметки. В муниципалитете частично освободились ранее затопленные дороги, а специалисты в ближайшее время оценят ущерб от стихии.
Также сообщается, что в Ишимском районе вода постепенно отступает, однако из-за интенсивных осадков этот процесс идет медленнее ожидаемого. У села Абатское зафиксирован максимум паводка — уровень воды составил 1120 см, что ниже аналогичных показателей 2017 года. При этом угрозы федеральной трассе Р-402 нет.
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