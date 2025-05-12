Дикий лось стал причиной ДТП на федеральной трассе в сторону Кургана

Водитель LADA Priora ехал в сторону Кургана по федеральной трассе из Тюмени. На дорогу выбежал дикий лось. В результате ДТП пострадали два пассажира авто, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГАИ Курганской области.
Авария произошла поздно вечером 10 мая на 25-м километре дороги, ведущей в сторону Кургана. «Водитель 1985 года рождения на автомобиле LADA Priora осуществлял движение в сторону г. Кургана. В 23 часа 30 минут на 25 километре автодороги мужчина допустил наезд на дикое животное. По предварительной информации, лось внезапно вышел на проезжую часть. В результате ДТП женщина 1992 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2016 года рождения получили телесные повреждения», — сообщили в ГАИ.
Дикие животные боятся автомобилей и стараются быстро скрыться, появляясь на дороге неожиданно. В таких случаях водитель зачастую не успевает среагировать и избежать столкновения. Специалисты напоминают, что для предотвращения подобных происшествий необходимо строго соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость, особенно на участках с предупреждающими знаками «Дикие животные» и «Перегон скота». Важно быть особенно внимательными в этих зонах, чтобы успеть вовремя снизить скорость и остановиться при необходимости.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске водитель сбил косулю и разбил машину. Также пострадал пассажир авто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».