Пермяки стали чаще ездить за границу на майские праздники

Количество жителей Пермского края, отправившихся отдыхать за границу на майские праздники, увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным направлением стала Грузия, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона» и сервиса «Слетать.ру».
«Грузия стала лидером по приему туристов из Пермского края: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте — Турция (17%), на третьем — Казахстан (7%). В топ-5 также вошли Египет и Белоруссия», — говорится в сообщении.
Эксперты также отметили существенный рост интереса ко Вьетнаму (турпоток вырос в 3,8 раза) и Белоруссии (в 2,4 раза). В Африку отправилось на 58% больше туристов, чем годом ранее. Особенно выросла популярность Египта и Марокко. Среди азиатских государств пермяки чаще всего выбирали Таиланд, Китай и Вьетнам.
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