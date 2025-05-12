Пермяки стали чаще ездить за границу на майские праздники

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Большинство пермяков выбирали для отдыха на майских Грузию
Большинство пермяков выбирали для отдыха на майских Грузию Фото:

Количество жителей Пермского края, отправившихся отдыхать за границу на майские праздники, увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным направлением стала Грузия, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона» и сервиса «Слетать.ру».

«Грузия стала лидером по приему туристов из Пермского края: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте — Турция (17%), на третьем — Казахстан (7%). В топ-5 также вошли Египет и Белоруссия», — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили существенный рост интереса ко Вьетнаму (турпоток вырос в 3,8 раза) и Белоруссии (в 2,4 раза). В Африку отправилось на 58% больше туристов, чем годом ранее. Особенно выросла популярность Египта и Марокко. Среди азиатских государств пермяки чаще всего выбирали Таиланд, Китай и Вьетнам.

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Количество жителей Пермского края, отправившихся отдыхать за границу на майские праздники, увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным направлением стала Грузия, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона» и сервиса «Слетать.ру». «Грузия стала лидером по приему туристов из Пермского края: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте — Турция (17%), на третьем — Казахстан (7%). В топ-5 также вошли Египет и Белоруссия», — говорится в сообщении. Эксперты также отметили существенный рост интереса ко Вьетнаму (турпоток вырос в 3,8 раза) и Белоруссии (в 2,4 раза). В Африку отправилось на 58% больше туристов, чем годом ранее. Особенно выросла популярность Египта и Марокко. Среди азиатских государств пермяки чаще всего выбирали Таиланд, Китай и Вьетнам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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